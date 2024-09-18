Водители автобусов продолжают увольняться. Сколько кадров не хватает в Белгороде?

Если сделать этого не получится, в Белгороде и Белгородском районе может подорожать проезд. Это ещё и с увеличением стоимости запчастей и топлива. Точный размер ещё не определён, но на сколько может вырасти цена, Бел.Ру разбирались в этом материале.