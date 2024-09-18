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Posted 18 сентября, 06:37

Published 18 сентября, 06:37

Modified 18 сентября, 06:39

Updated 18 сентября, 06:39

В Белгороде и Белгородском районе не хватает водителей автобусов

Водители автобусов продолжают увольняться. Сколько кадров не хватает в Белгороде?

18 сентября 2024, 06:37
Фото: 1MI
В Белгороде и Белгородском районе не хватает водителей автобусов

С начала года в Белгороде уволились более 200 водителей общественного транспорта

Сюжет
Автобус
В Белгороде и районе наблюдается существенный дефицит водителей автобусов. Из-за этого белгородцы уже несколько месяцев жалуются на отсутствие общественного транспорта и задержки на маршрутах. Региональный перевозчик признал нехватку: оказывается не хватает уже более 400 водителей, сообщает Go31.

С начала 2024 года в Белгороде и Белгородском районе по разным причинам уволились более 200 водителей автобусов. Из-за того, что оставшиеся 656 человек не могут покрыть все маршруты, белгородцы с весны стали жаловаться на регулярные задержки общественного транспорта.

«Организатор пассажирских перевозок» признавал, что проблема особенно выражена как минимум с автобусами № 33, № 31, № 37, № 18 и № 129. Но жалобы поступали и от пассажиров других маршрутов.

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Чтобы полностью устранить дефицит, на данный момент необходимо закрыть 403 вакансии.

Если сделать этого не получится, в Белгороде и Белгородском районе может подорожать проезд. Это ещё и с увеличением стоимости запчастей и топлива. Точный размер ещё не определён, но на сколько может вырасти цена, Бел.Ру разбирались в этом материале.

Все, кто хочет устроиться водителем, могут обращаться по следующим адресам:

  • «Единая транспортная компания», Белгородский район, посёлок Северный, территория АТП, здание №2, телефон: +79107452099.

  • «Белгородский пассажирский транспорт», телефон: +79192266592.

  • «Маршрут», Белгород, Михайловское шоссе, 1, офис №26.

  • «Автомиг», Белгород, Михайловское шоссе, 1, офис №27.

  • «Городские пассажирские перевозки», Белгород, Промышленная, 9В.

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