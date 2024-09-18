Водители автобусов продолжают увольняться. Сколько кадров не хватает в Белгороде?

Posted 18 сентября, 06:37
Published 18 сентября, 06:37
Modified 18 сентября, 06:39
Updated 18 сентября, 06:39
С начала 2024 года в Белгороде и Белгородском районе по разным причинам уволились более 200 водителей автобусов. Из-за того, что оставшиеся 656 человек не могут покрыть все маршруты, белгородцы с весны стали жаловаться на регулярные задержки общественного транспорта.
Чтобы полностью устранить дефицит, на данный момент необходимо закрыть 403 вакансии.
Если сделать этого не получится, в Белгороде и Белгородском районе может подорожать проезд. Это ещё и с увеличением стоимости запчастей и топлива. Точный размер ещё не определён, но на сколько может вырасти цена, Бел.Ру разбирались в этом материале.
Все, кто хочет устроиться водителем, могут обращаться по следующим адресам:
«Единая транспортная компания», Белгородский район, посёлок Северный, территория АТП, здание №2, телефон: +79107452099.
«Белгородский пассажирский транспорт», телефон: +79192266592.
«Маршрут», Белгород, Михайловское шоссе, 1, офис №26.
«Автомиг», Белгород, Михайловское шоссе, 1, офис №27.
«Городские пассажирские перевозки», Белгород, Промышленная, 9В.