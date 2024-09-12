Из-за обстрелов? Белгородцы жалуются на задержки автобусов ещё на двух маршрутах

Во время прямого эфира Вячеслав Гладков обратил внимание на то, что маршруты № 20 и № 202 обслуживаются разными перевозчиками. Маршрут № 20 принадлежит ЕТК и должен ездить с интервалом в 30 минут. Если фактическое время движения не соответствует графику, губернатор предложил обратиться в его приёмную, а также напрямую в ЕТК или к министру транспорта Сергею Евтушенко.