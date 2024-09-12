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Posted 12 сентября, 09:03

Published 12 сентября, 09:03

Modified 12 сентября, 09:03

Updated 12 сентября, 09:03

Наладить систему общественного транспорта пока не удаётся

Из-за обстрелов? Белгородцы жалуются на задержки автобусов ещё на двух маршрутах

12 сентября 2024, 09:03
Фото: 1MI
Наладить систему общественного транспорта пока не удаётся

В Белгороде не хватает рейсов из-за двух попавших под обстрелы автобусов

Сюжет
Автобус
Проблему с долгим ожиданием общественного транспорта не удаётся решить с лета. В этот раз претензии возникли к маршрутам № 20 и № 202. Их, по словам пассажиров, приходится ждать по 40 минут. Губернатор объяснил, почему возникли задержки.

Жители Белгорода вновь столкнулись с задержками в движении автобусов. Остро эта проблема ощущается на маршрутах № 20 и № 202, которые следуют по Харьковской горе. По словам белгородцев, автобусы ездят с интервалом в 40 минут, студенты БГТУ им. Шухова, в районе которого и курсируют рейсы, долго не могут добраться до дома.

Во время прямого эфира Вячеслав Гладков обратил внимание на то, что маршруты № 20 и № 202 обслуживаются разными перевозчиками. Маршрут № 20 принадлежит ЕТК и должен ездить с интервалом в 30 минут. Если фактическое время движения не соответствует графику, губернатор предложил обратиться в его приёмную, а также напрямую в ЕТК или к министру транспорта Сергею Евтушенко.

Ситуация с маршрутом № 202 сложнее, он обслуживается частным перевозчиком. Проблема заключается в нехватке автобусов. Два из них ранее попали под обстрел, на текущий момент удалось отремонтировать только один, его уже вернули в работу. Второй автобус всё ещё находится в процессе ремонта.

Кроме того, существует проблема с нехваткой водителей, на что жители Белгорода жаловались ещё в начале лета. По графику автобус № 202 должен ездить с интервалом от 15 до 30 минут. Когда второй автобус будет полностью отремонтирован и вернётся в эксплуатацию, проблема задержек должна быть решена.

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