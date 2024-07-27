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Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Белгородцы недовольны долгим ожиданием автобуса

«Непростая ситуация»: в Белгороде признали нехватку водителей на ещё одном маршруте

27 июля 2024, 14:03
Фото: 1MI

Белгородцы недовольны долгим ожиданием автобуса

Организатор пассажирских перевозок признаёт проблемы с маршрутом № 31. Ранее белгородцы жаловались, что им приходится долго ждать автобус. По словам Мстислава Боровицкого, есть проблемы с водительским составом.
Сюжет
Автобус

В Белгороде наблюдается нехватка водителей на ещё одном автобусном маршруте. Речь идёт о маршруте № 31.

По словам начальника ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислава Боровицкого, «сложилась непростая ситуация с водительским составом». Это в свою очередь приводит к недовыпуску автобусов и нарушению расписания.

Белгородцы ранее жаловались, что им долго приходится ждать автобус. Напомним, что он курсирует по маршруту «ж/д вокзал — улица Есенина».

Ранее сообщалось о нехватке водителей автобусов, следующих как минимум по ещё трём маршрутам: № 33, 37, 129. Белгородцы просили изменить расписание, чтобы не ждать автобус, который сможет приехать. Однако пассажирам ответили, что сделать это невозможно до тех пор, пока действуют текущие контракты на перевозки.

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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Водители#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Нехватка
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