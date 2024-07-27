«Непростая ситуация»: в Белгороде признали нехватку водителей на ещё одном маршруте

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В Белгороде наблюдается нехватка водителей на ещё одном автобусном маршруте. Речь идёт о маршруте № 31.
По словам начальника ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислава Боровицкого, «сложилась непростая ситуация с водительским составом». Это в свою очередь приводит к недовыпуску автобусов и нарушению расписания.
Белгородцы ранее жаловались, что им долго приходится ждать автобус. Напомним, что он курсирует по маршруту «ж/д вокзал — улица Есенина».
Ранее сообщалось о нехватке водителей автобусов, следующих как минимум по ещё трём маршрутам: № 33, 37, 129. Белгородцы просили изменить расписание, чтобы не ждать автобус, который сможет приехать. Однако пассажирам ответили, что сделать это невозможно до тех пор, пока действуют текущие контракты на перевозки.