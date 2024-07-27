«Непростая ситуация»: в Белгороде признали нехватку водителей на ещё одном маршруте

Ранее сообщалось о нехватке водителей автобусов, следующих как минимум по ещё трём маршрутам: № 33, 37, 129. Белгородцы просили изменить расписание, чтобы не ждать автобус, который сможет приехать. Однако пассажирам ответили, что сделать это невозможно до тех пор, пока действуют текущие контракты на перевозки.