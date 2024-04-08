Виноваты обстрелы? В Белгороде наблюдается нехватка водителей автобусов

Ещё несколько жалоб от местных жителей поступили на автобусы № 33 и № 129: «Кто-то знает, 129-й маршрут вообще больше не ходит? Стоим на Спортивной в сторону Майского 45 минут, и нет ни одного автобуса», — написала в соцсетях белгородка.