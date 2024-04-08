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Водитель автобуса

Виноваты обстрелы? В Белгороде наблюдается нехватка водителей автобусов

8 апреля 2024, 10:19
Фото: 1MI
Водитель автобуса

Часть белгородских автобусов не выходит в рейс из-за нехватки водителей

Нехватка водителей наблюдается минимум на трёх маршрутах: № 33, 37 и 129. Организатор пассажирских перевозок Белгородской области ведёт набор водителей на работу. Точную причину дефицита водителей в организации не назвали.

Белгородцы просят обратить внимание на работу общественного транспорта в Белгороде. По словам некоторых горожан, часть рейсов выполняется «отвратительно».

Сегодня [6 апреля — прим. ред.] в 13:50 должен был быть автобус № 37 от Нефтебазы в сторону Горького, но он отсутствовал, а дозвониться нереально по номеру диспетчера. Больше 30 человек час ждали, замёрзли.
белгородец

Горожанин позже смог дозвониться в «Автомиг», где ему ответили, что второй автобус уже третью неделю не курсирует, однако местным жителям об этом никто не сообщил.

На обращение отреагировал начальник организатора пассажирских перевозок Мстислав Боровицкий. Он отметил, что никаких изменений в расписании не было: автобусы не смогли выйти в рейс из-за нехватки водителей. Сейчас перевозчик принимает меры для укомплектования штата.

Вместе с тем за каждый невыполненный рейс на перевозчика накладывается штраф в соответствии с условиями заключённого контракта.
Мстислав Боровицкий

Ещё несколько жалоб от местных жителей поступили на автобусы № 33 и № 129: «Кто-то знает, 129-й маршрут вообще больше не ходит? Стоим на Спортивной в сторону Майского 45 минут, и нет ни одного автобуса», — написала в соцсетях белгородка.

Причина отсутствия автобуса оказалась аналогичной — перевозчику не хватает водителей.

Ответ Мстислава БоровицкогоОтвет Мстислава Боровицкого
Ответ Мстислава Боровицкого
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Белгородцы смогут теперь уехать в Курск не только на автобусе
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#Город#Белгородская область#Водители#Дефицит#Новости Белгорода#Автобус по расписанию#Белгород#Александра Склярова
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