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Автобус

В Белгороде 18 автобусов временно изменят свои маршруты

25 июля 2024, 13:38
Фото: 1MI
Автобус

Из-за ремонта ливнёвки в Белгороде внесли корректировки в движение автобусов

Организатор пассажирских перевозок сообщает, что в работу общественного транспорта внесли изменения. Причиной тому ремонт ливнёвки.

На улице Белгородского полка ремонтируют ливнёвку. В связи с этим схемы движения автобусов на время изменят.

Это коснётся следующих маршрутов: № 9, 14, 18, 21, 33, 36, 39, 103, 103Н, 104, 114, 114Д, 115, 115Б, 121, 121Р, 209 и 227.

Ограничения движения будут действовать до окончания дорожных работ.

Источник также предоставил схемы временного объезда.

Напомним, что в Белгороде ранее запустили бесплатные автобусы к месту проведения ярмарки в «Мега Гринне». Курсирует транспорт каждую субботу. Отправляются автобусы от ж/д вокзала, от Болховца и от «Сити Молла».

Схемы временных объездных маршрутовСхемы временных объездных маршрутов
Схемы временных объездных маршрутовСхемы временных объездных маршрутов
Схемы временных объездных маршрутов
Фото: Организатор пассажирских перевозок
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#Татьяна Вознюк#Город#Ремонт#Транспорт#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Ливнёвки#Изменения маршрутов
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