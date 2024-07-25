В Белгороде 18 автобусов временно изменят свои маршруты

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
На улице Белгородского полка ремонтируют ливнёвку. В связи с этим схемы движения автобусов на время изменят.
Это коснётся следующих маршрутов: № 9, 14, 18, 21, 33, 36, 39, 103, 103Н, 104, 114, 114Д, 115, 115Б, 121, 121Р, 209 и 227.
Ограничения движения будут действовать до окончания дорожных работ.
Источник также предоставил схемы временного объезда.
Напомним, что в Белгороде ранее запустили бесплатные автобусы к месту проведения ярмарки в «Мега Гринне». Курсирует транспорт каждую субботу. Отправляются автобусы от ж/д вокзала, от Болховца и от «Сити Молла».