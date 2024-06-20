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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Автобус

Белгородцы попросили изменить расписание, чтобы не ждать автобусы, которые не приедут

20 июня 2024, 12:56
Фото: 1MI
Автобус

Белгородцы просят скорректировать график автобусов из-за дефицита водителей

Местные жители столкнулись с трудностями при поездках на автобусах из-за нехватки водителей. Белгородцы обратились с просьбой изменить расписание движения автобусов. Мстислав Боровицкий объяснил, почему в данный момент невозможно повлиять на ситуацию.

Белгородцы просят изменить графики движения маршрутных автобусов. Дело в том, что количество водителей заметно уменьшилось, из-за чего возникли проблемы с несоблюдением графиков.

«Возможно ли внести изменения в эти графики с учётом нынешнего кадрового состава водителей, чтобы люди не ждали свой автобус в тот момент, когда он не приедет?» — поинтересовался белгородец Алексей.

Жителю региона ответил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий. Он пояснил, что изменить график нельзя. Для утверждения нового расписания необходимо расторгнуть действующие госконтракты и заключить новые.

Учитывая, что заключённые в настоящее время государственные контракты действуют до 31 января 2025 года, установить период, в течении которого должно действовать расписание с уменьшенным количеством рейсов, в настоящее время не представляется возможным.
Мстислав Боровицкий

В апреле часть белгородских автобусов перестала выходить в рейс из-за нехватки водителей как минимум на трёх маршрутах. Недавно заместитель губернатора Белгородской области предложил обсудить повышение стоимости проезда в автобусах, что вызвало недовольство местных жителей.

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