Белгородцы попросили изменить расписание, чтобы не ждать автобусы, которые не приедут

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Белгородцы просят изменить графики движения маршрутных автобусов. Дело в том, что количество водителей заметно уменьшилось, из-за чего возникли проблемы с несоблюдением графиков.
«Возможно ли внести изменения в эти графики с учётом нынешнего кадрового состава водителей, чтобы люди не ждали свой автобус в тот момент, когда он не приедет?» — поинтересовался белгородец Алексей.
Жителю региона ответил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий. Он пояснил, что изменить график нельзя. Для утверждения нового расписания необходимо расторгнуть действующие госконтракты и заключить новые.
Учитывая, что заключённые в настоящее время государственные контракты действуют до 31 января 2025 года, установить период, в течении которого должно действовать расписание с уменьшенным количеством рейсов, в настоящее время не представляется возможным.
Мстислав Боровицкий
В апреле часть белгородских автобусов перестала выходить в рейс из-за нехватки водителей как минимум на трёх маршрутах. Недавно заместитель губернатора Белгородской области предложил обсудить повышение стоимости проезда в автобусах, что вызвало недовольство местных жителей.