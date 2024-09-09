Дети из школьного автобуса под Белгородом оказались на улице во время тревоги

Белгородцы просят разобраться с алгоритмом высадки детей из автобуса во время РО

Когда власти решали, в каком именно формате будут проходить занятия у белгородских школьников, они пообещали предусмотреть алгоритм действий при ЧП. Но, видимо, предусмотрели не всё. В Белгородском районе водитель просто высадил детей из автобуса, как только зазвучала сирена.