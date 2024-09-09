Дети из школьного автобуса под Белгородом оказались на улице во время тревоги

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Жительница села Пушкарное Белгородского района рассказала, что детей, которые ехали на школьном автобусе местной СОШ, во время объявления ракетной опасности водитель просто высадил. Транспорт не довёз ребят до укрытия, а оставил у дороги.
«В ракетную опасность высаживать детей на улицу, не в убежище, это вообще как? Кто отвечает за это? Смысл этого действия: освободить автобус, а дальше всё равно что будет? Я считаю, это абсурд. Примите меры, если высаживать, то только в убежище», — написала женщина.
Даже думать страшно, что бы случилось, если бы муниципалитет в этот момент начали обстреливать.
Глава администрации Белгородского района Анна Куташова поручила начальнику образования проработать вопрос. Почему его не проработали раньше — загадка.