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Детей не остановили у укрытия, их просто оставили на улице, утверждает белгородка

Дети из школьного автобуса под Белгородом оказались на улице во время тревоги

9 сентября 2024, 10:48
Фото: 1MI
Детей не остановили у укрытия, их просто оставили на улице, утверждает белгородка

Белгородцы просят разобраться с алгоритмом высадки детей из автобуса во время РО

Когда власти решали, в каком именно формате будут проходить занятия у белгородских школьников, они пообещали предусмотреть алгоритм действий при ЧП. Но, видимо, предусмотрели не всё. В Белгородском районе водитель просто высадил детей из автобуса, как только зазвучала сирена.
Сюжет
Дети

Жительница села Пушкарное Белгородского района рассказала, что детей, которые ехали на школьном автобусе местной СОШ, во время объявления ракетной опасности водитель просто высадил. Транспорт не довёз ребят до укрытия, а оставил у дороги.

«В ракетную опасность высаживать детей на улицу, не в убежище, это вообще как? Кто отвечает за это? Смысл этого действия: освободить автобус, а дальше всё равно что будет? Я считаю, это абсурд. Примите меры, если высаживать, то только в убежище», — написала женщина.

Даже думать страшно, что бы случилось, если бы муниципалитет в этот момент начали обстреливать.

Глава администрации Белгородского района Анна Куташова поручила начальнику образования проработать вопрос. Почему его не проработали раньше — загадка.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Дети#Школьный автобус#Новости Белгорода#Белгород#Ракетная опасность
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