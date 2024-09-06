Нужно ли отменить «домашку» в школах и так ли вредны сайты ГДЗ?

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Наступил новый учебный год, школьников вновь начали загружать домашними заданиями. Уже не первый год в России спорят: нужно ли их вообще оставлять?
Так, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров ранее направил в Минпросвещения РФ письмо с просьбой освободить учеников от домашних заданий в первые недели учёбы — пока дети не адаптируются. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков пошёл ещё дальше: в минувшем году он предложил вообще убрать домашние задания — на законодательном уровне.
Однако глава федерального Министерства просвещения поддержки этим инициативам не выразил. Сергей Кравцов ответил, что вопросы отмены домашних заданий требуют «очень тщательного обсуждения».
Сторонники идеи об отмене домашних заданий ссылаются в том числе на то, что дети всё равно всё спишут с решебников. Если раньше их выпускали в печатной форме, то теперь их легко можно найти в Сети. Однако так ли вредны сайты с готовыми домашними заданиями (ГДЗ)?
Не секрет, что многие ученики и даже учителя заходят на такие сайты. Так, только у gdz.ru в будни насчитывается более 10 млн посетителей. Причём пользуются ими не только «двоечники». Некоторые хорошисты и отличники могут найти сложную задачу и понять принцип её решения, чего не получилось сделать на уроке.
Заблокировать такие сайты, несмотря на критику, вряд ли получится — зачастую там нет нарушений юридических прав.
Тем не менее споры продолжаются. Противники переживают, что дети механически всё списывают и не вникают в суть. Также они уверены, что школьники в итоге потеряют мотивацию к учёбе.
Сторонники сайтов ГДЗ считают, что иногда ученики, прочитав готовое решение, могут лучше усвоить материал. А родители, которые зачастую участвуют в процессе подготовки домашнего задания, могут так освежить свои знания.
Использовать сайт ГДЗ или нет — решать ученикам и их родителям. Если такая идея не пугает, то стоит внимательно выбирать портал с готовыми домашними заданиями: лучше, если там не будет обилия рекламы, регистрации и платных функций.