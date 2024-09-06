Нужно ли отменить «домашку» в школах и так ли вредны сайты ГДЗ?

Сторонники идеи об отмене домашних заданий ссылаются в том числе на то, что дети всё равно всё спишут с решебников. Если раньше их выпускали в печатной форме, то теперь их легко можно найти в Сети. Однако так ли вредны сайты с готовыми домашними заданиями (ГДЗ)?