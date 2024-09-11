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Posted 11 сентября, 07:01

Published 11 сентября, 07:01

Modified 11 сентября, 07:01

Updated 11 сентября, 07:01

Изменит свой маршрут ещё один автобус в Белгородской агломерации

Конечная в новом микрорайоне? Как изменится маршрут белгородского автобуса

11 сентября 2024, 07:01
Фото: 1MI
Изменит свой маршрут ещё один автобус в Белгородской агломерации

Белгородский автобус изменит свой маршрут с 1 февраля

Сюжет
Автобус
В 2025 году движение автобуса № 237 «улица Раздобаркина — улица Красноармейская — пгт Северный» изменится. Теперь конечная остановка транспорта будет в микрорайоне Северный-35, сообщил Организатор пассажирских перевозок региона.

В 2025 году свой маршрут изменит ещё один автобус, курсирующий в Белгороде и Белгородском районе. Речь идёт об автобусе № 237, следующем от улицы Раздобаркина до посёлка Северный.

Так, с 1 февраля автобус будет проходить через микрорайоны Северный-20 и Северный-35, а его конечной остановкой станет отстойно-разворотная площадка по улице Воинской Славы. До этого времени автобус продолжит курсировать до Дачной улицы.

Новую схему движения уже создали. Об изменениях стоимости проезда сообщат позже.

Новый конечный маршрут автобуса № 237Новый конечный маршрут автобуса № 237
Фото: группа ВК «Организатор Пассажирских Перевозок БО». Новый конечный маршрут автобуса № 237

Напомним, что с 1 февраля маршрут и расписание движения также меняется у автобуса № 139 «Аэропорт — микрорайон Новосадовый-16/1 — микрорайон Шишино-39»: он будет курсировать через Шишино-84.

Ещё один белгородский автобус начнёт ездить по-другому. Что изменится?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородский район#Автобус#Маршрут#Новости Белгорода#Белгород#Пассажирский автобус
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