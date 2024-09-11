Конечная в новом микрорайоне? Как изменится маршрут белгородского автобуса

Posted 11 сентября, 07:01
Published 11 сентября, 07:01
Modified 11 сентября, 07:01
Updated 11 сентября, 07:01
В 2025 году свой маршрут изменит ещё один автобус, курсирующий в Белгороде и Белгородском районе. Речь идёт об автобусе № 237, следующем от улицы Раздобаркина до посёлка Северный.
Так, с 1 февраля автобус будет проходить через микрорайоны Северный-20 и Северный-35, а его конечной остановкой станет отстойно-разворотная площадка по улице Воинской Славы. До этого времени автобус продолжит курсировать до Дачной улицы.
Новую схему движения уже создали. Об изменениях стоимости проезда сообщат позже.
Напомним, что с 1 февраля маршрут и расписание движения также меняется у автобуса № 139 «Аэропорт — микрорайон Новосадовый-16/1 — микрорайон Шишино-39»: он будет курсировать через Шишино-84.