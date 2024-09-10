bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Один белгородский автобус временно будет ездить по другому маршруту

Белгородский автобус будет ездить по другому маршруту. Надолго ли?

10 сентября 2024, 14:02
Фото: 1MI

Один белгородский автобус временно будет ездить по другому маршруту

Ещё один автобус сменил свой маршрут, но корректировки будут временными: к такой мере обратились из-за ремонтных работ на автодороге в конечном населённом пункте маршрута. Подробности сообщил региональный Организатор пассажирских перевозок.
Сюжет
Автобус

Автобус № 103Н, следующий от «Энергомаша» до села Нижний Ольшанец, временно будет ездить по другому маршруту. Связаны такие нововведения с ремонтном автодороги в конечной точке маршрута.

Временно конечным остановочным пунктом для пассажиров этого общественного транспорта будет «Дом культуры». Действовать изменение будет до окончания ремонтных работ, однако когда именно ждать их окончания, специалисты не уточнили.

Напомним, что с 1 февраля 2025 года автобус № 139 «Аэропорт — микрорайон Новосадовый-16/1 — микрорайон Шишино-39» будет курсировать через Шишино-84.

Ещё один белгородский автобус начнёт ездить по-другому. Что изменится?
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые остановки появились под Белгородом. Как теперь будут курсировать автобусы?Один белгородский автобус будет ездить по другой схеме. Что изменится?Три беговых маршрута и полевые укрытия: как преобразилась Сосновка в Белгороде?
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Автобус#Маршрут#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Мирный житель ранен при атаке на Белгородскую область
Сегодня, 10:15
Депутаты в Белгороде обсудят, что делать с кинотеатрами «Победа» и «Радуга»
Сегодня, 09:26
Белгородцы вновь не смогут купить алкоголь
Сегодня, 08:01
Советник курского главы заявил о «захваченных» ВСУ территориях в Белгородской области
Сегодня, 07:47
«Их спасает герой»: белгородец приютил 26 животных, выброшенных из-за обстрелов
Сегодня, 14:34
Ни в МФЦ, ни в ТЦ: белгородцы жалуются, что им не дают спрятаться во время тревоги
Сегодня, 13:26