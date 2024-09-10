Белгородский автобус будет ездить по другому маршруту. Надолго ли?

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Автобус № 103Н, следующий от «Энергомаша» до села Нижний Ольшанец, временно будет ездить по другому маршруту. Связаны такие нововведения с ремонтном автодороги в конечной точке маршрута.
Временно конечным остановочным пунктом для пассажиров этого общественного транспорта будет «Дом культуры». Действовать изменение будет до окончания ремонтных работ, однако когда именно ждать их окончания, специалисты не уточнили.
Напомним, что с 1 февраля 2025 года автобус № 139 «Аэропорт — микрорайон Новосадовый-16/1 — микрорайон Шишино-39» будет курсировать через Шишино-84.