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Posted 18 сентября, 18:20

Published 18 сентября, 18:20

Modified 18 сентября, 18:20

Updated 18 сентября, 18:20

Повреждённые при обстреле Белгорода автобусы утром вернутся на маршрут

Повреждённые при обстреле Белгорода автобусы утром вернутся на маршрут

18 сентября 2024, 18:20
Фото: 1MI
Сюжет
Автобус
На маршрут № 133 вскоре вернутся автобусы. Ранее все четыре транспорта пострадали при обстреле ВСУ и находились на ремонте, поэтому жители трёх массивов остались без автобусов. Однако полностью решить проблему планируют уже завтра.

Речь идёт о маршруте № 133, который следует от торгового центра «Сити Молл» до микрорайона Дубовская застава. Ранее белгородцы пожаловались, что жители нескольких массивов остались без общественного транспорта, поскольку автобусы на замену повреждённых при обстреле так и не вышли на рейс.

Тогда им ответил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» региона Мстислав Боровицкий: он отметил, что пострадавшим транспортам уже ищут замену.

В прямом же вечернем эфире губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что автобусы выйдут на маршрут уже утром завтрашнего дня, 19 сентября.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Автобус#Белгород#Вячеслав Гладков#Пассажирский автобус#Разрушения#Обстрелы
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