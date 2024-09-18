Повреждённые при обстреле Белгорода автобусы утром вернутся на маршрут

Posted 18 сентября, 18:20
Published 18 сентября, 18:20
Modified 18 сентября, 18:20
Updated 18 сентября, 18:20
Речь идёт о маршруте № 133, который следует от торгового центра «Сити Молл» до микрорайона Дубовская застава. Ранее белгородцы пожаловались, что жители нескольких массивов остались без общественного транспорта, поскольку автобусы на замену повреждённых при обстреле так и не вышли на рейс.
Тогда им ответил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» региона Мстислав Боровицкий: он отметил, что пострадавшим транспортам уже ищут замену.
В прямом же вечернем эфире губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что автобусы выйдут на маршрут уже утром завтрашнего дня, 19 сентября.