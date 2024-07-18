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Автобус

Не только обстрелы: нехватку водителей автобусов объяснили аномальной жарой

18 июля 2024, 16:34
Фото: 1MI
Автобус

Старооскольский перевозчик объяснил уменьшение числа водителей на рейсах

В Белгородской области вновь всплыла проблема с дефицитом водителей. В Старом Осколе из-за этого увеличились интервалы движения общественного транспорта. Причину объяснил перевозчик ООО «ТрансАльянс».

17 июля компания ООО «ТрансАльянс», которая занимается городскими и пригородными пассажирскими перевозками в Старооскольском городском округе, сообщила об ухудшении ситуации с нехваткой водителей. Из-за этого пришлось увеличить интервалы движения автобусов по маршрутам.

В компании объяснили, что причина проблемы — аномально жаркая погода.

Напомним, ранее старооскольский перевозчик объявил о возможном повышении цен на проезд. Предполагалось, что тариф составит не менее 42 рублей. Одной из причин такого решения стала нехватка водителей на маршрутах.

Позже пост о возможном повышении цен на проезд в Старом Осколе перевозчик удалил.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Водители#Автобусы#Новости Старого Оскола#Маршруты#ООО «ТрансАльянс»#Аномальная жара#Цены на проезд
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