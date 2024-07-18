Не только обстрелы: нехватку водителей автобусов объяснили аномальной жарой

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
17 июля компания ООО «ТрансАльянс», которая занимается городскими и пригородными пассажирскими перевозками в Старооскольском городском округе, сообщила об ухудшении ситуации с нехваткой водителей. Из-за этого пришлось увеличить интервалы движения автобусов по маршрутам.
В компании объяснили, что причина проблемы — аномально жаркая погода.
Напомним, ранее старооскольский перевозчик объявил о возможном повышении цен на проезд. Предполагалось, что тариф составит не менее 42 рублей. Одной из причин такого решения стала нехватка водителей на маршрутах.
Позже пост о возможном повышении цен на проезд в Старом Осколе перевозчик удалил.