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Posted 20 сентября, 07:33

Published 20 сентября, 07:33

Modified 20 сентября, 07:35

Updated 20 сентября, 07:35

Полковник ВСУ отдавал приказы на удары по Белгородской области

Названо имя того, кто давал приказы на ракетные удары по Белгородской области

20 сентября 2024, 07:33
Фото: 1MI
Полковник ВСУ отдавал приказы на удары по Белгородской области

Адвокат обжаловал приговор полковнику ВСУ, который приказывал бить по Белгороду

Сюжет
Новости Белгорода
Приговор обжаловал адвокат командира 27-й реактивной артиллерийской бригады Дмитрия Храпача. Именно он отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области. Подробности защита военного рассказала журналистам РИА «Новости».

Защита украинского полковника Дмитрия Храпача, который отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области, обжаловала приговор. Ранее суд заочно приговорил военного к пожизненному заключению.

Адвокат Сергей Макаров подал апелляционную жалобу на приговор, однако никаких дополнительных данных пока нет.

Как пишет источник, Храпач отдавал приказы о ракетных ударах по местам расположения пунктов войсковых частей, которые не участвовали в СВО.

Украинского командира 27-й реактивной артиллерийской бригады Храпача признали виновным в организации четырёх преступлений. Он отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области, из-за чего пострадали и погибли люди. Кроме того, обстрелы нанесли Минобороны РФ ущерб в размере 4,6 млн рублей.

Требование о пожизненном заключении Храпача выдвигала Генпрокуратура РФ. В начале сентября Второй западный окружной военный суд согласился с требованием ведомства.

Храпача просят заочно приговорить к пожизненному за обстрелы Белгородской области
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