Названо имя того, кто давал приказы на ракетные удары по Белгородской области

Украинского командира 27-й реактивной артиллерийской бригады Храпача признали виновным в организации четырёх преступлений. Он отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области, из-за чего пострадали и погибли люди. Кроме того, обстрелы нанесли Минобороны РФ ущерб в размере 4,6 млн рублей.