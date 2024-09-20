Названо имя того, кто давал приказы на ракетные удары по Белгородской области

Posted 20 сентября, 07:33
Published 20 сентября, 07:33
Modified 20 сентября, 07:35
Updated 20 сентября, 07:35
Защита украинского полковника Дмитрия Храпача, который отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области, обжаловала приговор. Ранее суд заочно приговорил военного к пожизненному заключению.
Адвокат Сергей Макаров подал апелляционную жалобу на приговор, однако никаких дополнительных данных пока нет.
Как пишет источник, Храпач отдавал приказы о ракетных ударах по местам расположения пунктов войсковых частей, которые не участвовали в СВО.
Украинского командира 27-й реактивной артиллерийской бригады Храпача признали виновным в организации четырёх преступлений. Он отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области, из-за чего пострадали и погибли люди. Кроме того, обстрелы нанесли Минобороны РФ ущерб в размере 4,6 млн рублей.
Требование о пожизненном заключении Храпача выдвигала Генпрокуратура РФ. В начале сентября Второй западный окружной военный суд согласился с требованием ведомства.