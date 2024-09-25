Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко досрочно слагает полномочия

Об этом сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко РИА «Новости». Стоит отметить, что полномочия Савченко истекают в сентябре 2025 года.