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Полномочия

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Почему в регионе не могут посчитать нанесённый пожарами ущерб лесному фонду?
25 сентября, 12:10
Власти Белгородской области получили новые полномочия при тушении пожаров
20 сентября, 14:35
Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко досрочно слагает полномочия
Об этом сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко РИА «Новости». Стоит отметить, что полномочия Савченко истекают в сентябре 2025 года.
4 июня, 17:15
Я по «У»: кто из депутатов навещает заседания белгородской облдумы реже всего?
10 апреля, 09:40
2023
Депутаты горсовета поддержали уход Певзнера, несмотря на проверку в сфере коррупции
23 мая 2023, 14:30
Гендиректор «ТЛТ-Белогорье» стал членом Общественной палаты Белгородской области
19 мая 2023, 08:51
Очное обучение, уход депутата в Белгороде и бесполезный иск: итоги дня
16 мая 2023, 15:30
Ещё один белгородский депутат планирует досрочно сложить полномочия
Депутат белгородского горсовета шестого созыва Роман Певзнер написал заявление о желании досрочно сложить полномочия. Об этом сообщает Telegram-канал горсовета.
16 мая 2023, 12:21
Обстрелы, завершение отопительного сезона в Белгороде и уход депутата: итоги дня
24 апреля 2023, 15:30
Депутат горсовета Белгорода Бурик собирается досрочно сложить полномочия
Его полномочия могут прекратить 28 марта 2023 года. Соответствующее решение должны принять депутаты на 59-й сессии горсовета.
17 марта 2023, 08:09
2022
Вячеслав Гладков прокомментировал указ Путина о расширении полномочий губернатора
21 ноября 2022, 12:29

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