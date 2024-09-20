Власти Белгородской области получили новые полномочия при тушении пожаров

Как рассказал депутат облдумы Игорь Закотенко, в мае текущего года внесли изменения в определённые федеральные законы, которые касаются перечней полномочий органов госвласти субъектов РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в области пожарной безопасности.