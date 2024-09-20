Власти Белгородской области получили новые полномочия при тушении пожаров

Posted 20 сентября, 14:35
Published 20 сентября, 14:35
Modified 20 сентября, 14:37
Updated 20 сентября, 14:37
Как рассказал депутат облдумы Игорь Закотенко, в мае текущего года внесли изменения в определённые федеральные законы, которые касаются перечней полномочий органов госвласти субъектов РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в области пожарной безопасности.
В связи с этим правительство Белгородской области наделили новыми полномочиями по проведению мероприятий по предупреждению ЧС межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий.
Кроме того, в региональном законе к компетенциям специального органа отнесли полномочия по разработке и утверждению планов тушения ландшафтных и природных пожаров.
Закон вступит в силу 26 ноября 2024 года.