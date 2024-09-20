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Posted 20 сентября, 14:35

Published 20 сентября, 14:35

Modified 20 сентября, 14:37

Updated 20 сентября, 14:37

Власти Белгородской области получили новые полномочия при тушении пожаров

Власти Белгородской области получили новые полномочия при тушении пожаров

20 сентября 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Депутаты
Региональные депутаты внесли изменения в статьи региональных законов, которые касаются защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также пожарной безопасности. По итогам правительство области наделили новыми полномочиями.

Как рассказал депутат облдумы Игорь Закотенко, в мае текущего года внесли изменения в определённые федеральные законы, которые касаются перечней полномочий органов госвласти субъектов РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в области пожарной безопасности.

В связи с этим правительство Белгородской области наделили новыми полномочиями по проведению мероприятий по предупреждению ЧС межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий.

Кроме того, в региональном законе к компетенциям специального органа отнесли полномочия по разработке и утверждению планов тушения ландшафтных и природных пожаров.

Закон вступит в силу 26 ноября 2024 года.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Депутаты#Правительство#Законы#Полномочия#Пожарная безопасность#Белгород#Ликвидация последствий
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