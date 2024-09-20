Дом загорелся из-за неосторожного курения в Белгородской области, погибла женщина

Женщина погибла при пожаре в Белгородской области

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За минувшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали восемь пожаров, один из которых произошёл в жилье. После ликвидации очага возгорания пожарные обнаружили погибшую женщину и пострадавшего мужчину. Подробности сообщили в региональном МЧС.