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Posted 20 сентября, 09:03

Published 20 сентября, 09:03

Modified 20 сентября, 09:03

Updated 20 сентября, 09:03

После пожара в Белгородской области есть погибший и пострадавший

Дом загорелся из-за неосторожного курения в Белгородской области, погибла женщина

20 сентября 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney
После пожара в Белгородской области есть погибший и пострадавший

Женщина погибла при пожаре в Белгородской области

Сюжет
Пожар
За минувшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали восемь пожаров, один из которых произошёл в жилье. После ликвидации очага возгорания пожарные обнаружили погибшую женщину и пострадавшего мужчину. Подробности сообщили в региональном МЧС.

Смертельный пожар случился в селе Драгунское Яковлевского округа. Там загорелся частный дом. Внутри спасатели обнаружили погибшую 68-летнюю женщину и пострадавшего 69-летнего мужчину. Предполагается, что причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Ещё один пожар случился в сарае в селе Казанка Корочанского района. Огонь полностью повредил постройку, вероятно, из-за нарушений правил монтажа электрооборудования. В этом случае никто не пострадал.

Ещё два раза пожарных привлекали к тушению сухой травы и мусора на общей площади около 1800 квадратных метров.

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