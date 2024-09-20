Дом загорелся из-за неосторожного курения в Белгородской области, погибла женщина

Posted 20 сентября, 09:03
Published 20 сентября, 09:03
Modified 20 сентября, 09:03
Updated 20 сентября, 09:03
Смертельный пожар случился в селе Драгунское Яковлевского округа. Там загорелся частный дом. Внутри спасатели обнаружили погибшую 68-летнюю женщину и пострадавшего 69-летнего мужчину. Предполагается, что причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.
Ещё один пожар случился в сарае в селе Казанка Корочанского района. Огонь полностью повредил постройку, вероятно, из-за нарушений правил монтажа электрооборудования. В этом случае никто не пострадал.
Ещё два раза пожарных привлекали к тушению сухой травы и мусора на общей площади около 1800 квадратных метров.