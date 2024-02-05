МЧС: три человека погибли за выходные в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Пожары на прошлой неделе унесли жизни четверых белгородцев. Всего в регионе зафиксировали 23 возгорания, восемь из которых произошли в жилых домах.
2 февраля загорелся жилой дом в Борисовке. Его собственник, пенсионер 1947 года рождения, погиб.
На следующий день в посёлке Малиново Волоконовского района в огне погибли мужчина 1973 года рождения и женщина 1978 года рождения. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире.
Ещё один смертельный пожар был в селе Береговое Прохоровского района. В населённом пункте загорелась трёхкомнатная квартира. Погиб мужчина 1974 года рождения.
Были и те, кого спасателям удалось вытащить из огня. 30 января в селе Волчья Александровка Волоконовского района спасли мужчину и женщину. 1 февраля в Новом Осколе спасли мужчину, а из многоквартирного дома, где произошёл пожар, эвакуировали 15 человек. В тот же день в селе Илёк-Кошары Ракитянского района сотрудники МЧС помогли спастись женщине.
В конце января в Белгороде загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже на улице 5 Августа. Никто не пострадал.