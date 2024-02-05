МЧС: три человека погибли за выходные в Белгородской области

Были и те, кого спасателям удалось вытащить из огня. 30 января в селе Волчья Александровка Волоконовского района спасли мужчину и женщину. 1 февраля в Новом Осколе спасли мужчину, а из многоквартирного дома, где произошёл пожар, эвакуировали 15 человек. В тот же день в селе Илёк-Кошары Ракитянского района сотрудники МЧС помогли спастись женщине.