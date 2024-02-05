Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Пожар

МЧС: три человека погибли за выходные в Белгородской области

5 февраля 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
Пожар

Три смертельных пожара зарегистрировали за неделю в Белгородской области

На территории области на прошлой неделе зарегистрировали 23 пожара. Восемь из них были в жилых домах. В трёх случаях погибли люди, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

Пожары на прошлой неделе унесли жизни четверых белгородцев. Всего в регионе зафиксировали 23 возгорания, восемь из которых произошли в жилых домах.

2 февраля загорелся жилой дом в Борисовке. Его собственник, пенсионер 1947 года рождения, погиб.

На следующий день в посёлке Малиново Волоконовского района в огне погибли мужчина 1973 года рождения и женщина 1978 года рождения. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире.

Ещё один смертельный пожар был в селе Береговое Прохоровского района. В населённом пункте загорелась трёхкомнатная квартира. Погиб мужчина 1974 года рождения.

Были и те, кого спасателям удалось вытащить из огня. 30 января в селе Волчья Александровка Волоконовского района спасли мужчину и женщину. 1 февраля в Новом Осколе спасли мужчину, а из многоквартирного дома, где произошёл пожар, эвакуировали 15 человек. В тот же день в селе Илёк-Кошары Ракитянского района сотрудники МЧС помогли спастись женщине.

В конце января в Белгороде загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже на улице 5 Августа. Никто не пострадал.

В Белгороде загорелась двухкомнатная квартира
Узнать подробнее
Читайте также:
Виновато курение: стали известны подробности сильного пожара на Харгоре в БелгородеВ оставшемся без тепла Старом Осколе вспыхнул сильный пожарВ Белгороде на улице Железнодорожной произошёл пожар в жилом доме
#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Возгорание#Огонь#Погибшие#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
Все семьи пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря получили соцпаспорта
Сегодня, 06:31
После колледжа — на передовую: юная белгородка подписала контракт с Минобороны РФ
Сегодня, 08:33
В мэрии Белгорода сообщили о новых кадровых перестановках
Сегодня, 06:51
Изменения не только в мэрии: в белгородском правительстве назначили новых замов
Сегодня, 08:43
В минобре попытались объяснить белгородцам, зачем нужно писать заявление на обучение
Сегодня, 07:47
Белгородская область вошла в число регионов с сильным загрязнением водоёмов
Сегодня, 10:54