В Белгороде загорелась двухкомнатная квартира

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
По информации ведомства, в 13:44 поступило сообщение о пожаре в квартире на улице 5 Августа в Белгороде. Горела двухкомнатная квартира на втором этаже.
На место выехали спасатели. Они ликвидировали открытое горение в 14:20. В ведомстве отметили, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, не так давно при пожаре в летней кухне в селе Белый Колодезь Вейделевского района погиб мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного курения.
Тогда же пожары случились в селе Ильинка Алексеевского округа, сёлах Шорстово и Аверино Губкинского округа, а также селе Засосна Красногвардейского района.