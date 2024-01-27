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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

В Белгороде загорелась двухкомнатная квартира

В Белгороде загорелась двухкомнатная квартира

27 января 2024, 11:54
Фото: МЧС по Белгородской области
Информация о возгорании поступила спасателям около 14:00. Подробности сообщили в региональном управлении МЧС.
Сюжет
МЧС

По информации ведомства, в 13:44 поступило сообщение о пожаре в квартире на улице 5 Августа в Белгороде. Горела двухкомнатная квартира на втором этаже.

На место выехали спасатели. Они ликвидировали открытое горение в 14:20. В ведомстве отметили, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, не так давно при пожаре в летней кухне в селе Белый Колодезь Вейделевского района погиб мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного курения.

Тогда же пожары случились в селе Ильинка Алексеевского округа, сёлах Шорстово и Аверино Губкинского округа, а также селе Засосна Красногвардейского района.

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#МЧС#Пожар#Спасатели#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук
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