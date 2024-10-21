Гладков: через неделю нужно получить первые заявления на вступление в СЭЗ

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Власти муниципалитетов обсудили с белгородскими предпринимателями наиболее популярные вопросы по поводу СЭЗ. Встречи прошли в семи приграничных муниципалитетах. Что было на повестке дня и почему ИП до сих пор не подали ни одной заявки на участие?

Власти встретились с бизнес-сообществом приграничных регионов, чтобы обсудить с ними вопросы функционирования СЭЗ — свободной экономической зоны — на территории Белгородской области. В собраниях приняли участие главы 15 муниципалитетов, более 100 представителей юрлиц и ИП Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского, Шебекинского и Белгородского районов и округов. Рассмотрели общие требования к потенциальным участникам и земельным участкам, льготы и преференции, виды ОКВЭД, на которые особый экономический режим не распространяется, сроки договоров и другие вопросы. Пока заявлений на вступление в СЭЗ не поступало. Как говорит замгубернатора Дмитрий Гладский, проблема в бюрократии: нужно предоставить большой объём документов, в том числе инвестиционную декларацию. Чтобы это исправить, планируют консультировать предпринимателей на счёт сбора документов через министерство экономического развития Белгородской области. «Сохранение и развитие экономики — это будущее нашего региона. Мы должны предпринять все необходимые шаги для поддержки наших предприятий с помощью региональной и Президентской поддержки .Мы не можем ждать, когда руководители предприятий будут сами готовить пакет документов, поэтому им нужно помочь в этом. Наша задача оперативно создать алгоритм действий для потенциальных резидентов СЭЗ, чтобы через неделю мы уже получили от них первые заявления на вступление», — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Почему белгородские бизнесмены не подали ни одной заявки на участие в СЭЗ? Узнать подробнее Читайте также: Общие требования и получение статуса: какие вопросы по СЭЗ интересуют бизнес От белгородских предпринимателей не поступило ни одной заявки на участие в СЭЗ Может ли арендатор стать участником СЭЗ в Белгородской области?