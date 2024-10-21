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Posted 21 октября, 14:03

Published 21 октября, 14:03

Modified 21 октября, 14:06

Updated 21 октября, 14:06

Гладков: через неделю нужно получить первые заявления на вступление в СЭЗ

Гладков: через неделю нужно получить первые заявления на вступление в СЭЗ

21 октября 2024, 14:03
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Хорошие новости
Власти муниципалитетов обсудили с белгородскими предпринимателями наиболее популярные вопросы по поводу СЭЗ. Встречи прошли в семи приграничных муниципалитетах. Что было на повестке дня и почему ИП до сих пор не подали ни одной заявки на участие?

Власти встретились с бизнес-сообществом приграничных регионов, чтобы обсудить с ними вопросы функционирования СЭЗ — свободной экономической зоны — на территории Белгородской области.

В собраниях приняли участие главы 15 муниципалитетов, более 100 представителей юрлиц и ИП Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского, Шебекинского и Белгородского районов и округов.

Рассмотрели общие требования к потенциальным участникам и земельным участкам, льготы и преференции, виды ОКВЭД, на которые особый экономический режим не распространяется, сроки договоров и другие вопросы.

Пока заявлений на вступление в СЭЗ не поступало. Как говорит замгубернатора Дмитрий Гладский, проблема в бюрократии: нужно предоставить большой объём документов, в том числе инвестиционную декларацию.

Чтобы это исправить, планируют консультировать предпринимателей на счёт сбора документов через министерство экономического развития Белгородской области.

«Сохранение и развитие экономики — это будущее нашего региона. Мы должны предпринять все необходимые шаги для поддержки наших предприятий с помощью региональной и Президентской поддержки .Мы не можем ждать, когда руководители предприятий будут сами готовить пакет документов, поэтому им нужно помочь в этом. Наша задача оперативно создать алгоритм действий для потенциальных резидентов СЭЗ, чтобы через неделю мы уже получили от них первые заявления на вступление», — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Почему белгородские бизнесмены не подали ни одной заявки на участие в СЭЗ?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Инвестиции#Вячеслав Гладков#Хорошие новости#СЭЗ#Свободная экономическая зона в Белгородской области
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