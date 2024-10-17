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Posted 17 октября, 14:05

Published 17 октября, 14:05

Modified 17 октября, 14:06

Updated 17 октября, 14:06

Орловцы смогут получить выплаты за гибель родственников в Белгородской области

Орловским родственникам погибших и раненых бойцов под Белгородом учредили выплаты

17 октября 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney
Орловцы смогут получить выплаты за гибель родственников в Белгородской области

Губернатор Орловской области учредил компенсации семьям погибших в приграничье

Сюжет
Приграничье
В регионе Черноземья будут выплачивать компенсации родственникам бойцов, погибших и пострадавших в приграничных регионах, в том числе и Белгородской области, сообщает издание «Орелtimes».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о предоставлении компенсаций семьям погибших и раненых участников специальной военной операции, которые служили в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Согласно документу, семьи погибших получат выплату в размере одного миллиона рублей. Это решение распространяется на всех участников СВО, которые погибли или получили ранения с 1 марта текущего года.

Также были внесены изменения в систему выплат по ранению. Теперь они будут составлять 500 тысяч рублей для всех участников боевых действий в этих трёх регионах.

Ранее выплаты учредили семьям бойцов из Псковской области.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Компенсация#Ранение#Орловская область#Брянская область#Приграничье#Боевые действия#Андрей Клычков#СВО#Приграничные регионы
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