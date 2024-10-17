Орловским родственникам погибших и раненых бойцов под Белгородом учредили выплаты

Posted 17 октября, 14:05
Published 17 октября, 14:05
Modified 17 октября, 14:06
Updated 17 октября, 14:06
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о предоставлении компенсаций семьям погибших и раненых участников специальной военной операции, которые служили в Белгородской, Курской и Брянской областях.
Согласно документу, семьи погибших получат выплату в размере одного миллиона рублей. Это решение распространяется на всех участников СВО, которые погибли или получили ранения с 1 марта текущего года.
Также были внесены изменения в систему выплат по ранению. Теперь они будут составлять 500 тысяч рублей для всех участников боевых действий в этих трёх регионах.
Ранее выплаты учредили семьям бойцов из Псковской области.