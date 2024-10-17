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Posted 17 октября, 07:56

Published 17 октября, 07:56

Modified 17 октября, 07:58

Updated 17 октября, 07:58

Белгородский бизнес-омбудсмен назвал плюсы и минусы режима СЭЗ

Белгородский бизнес-омбудсмен назвал плюсы и минусы режима СЭЗ

17 октября 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Налоги
16 октября в регионе вступил в силу ранее разрабатывавшийся режим СЭЗ. Журналисты Бел.Ру связались с уполномоченным по защите прав предпринимателей в области Владиславом Епанчинцевым и попросили дать оценку принятым решениям.

Льготный режим СЭЗ в Белгородской области, а также региональные нормативные документы, касающиеся её работы, вступают в силу 16 октября. Свою оценку принятым решениям мы попросили дать уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Владислава Епанчинцева.

Он отметил, что проект по режиму СЭЗ хороший, но он не затронет большинство предпринимателей.

Если я правильно интерпретирую данные с сайта Федеральной налоговой службы, у нас больше 2/3 субъектов МСП работают по упрощённой системе налогообложения. Их СЭЗ практически не коснётся. Но кому-то эта зона поможет восстановить производство или перенести его в другое место на территории Белгородской области. Жаль, что для новых организаций членство в СЭЗ не предусмотрено.
Владислав Епанчинцев

К минусам бизнес-омбудсмен также добавил и то, что полный цикл заключения договора составит 70 рабочих дней. То есть, если предпринимателю нужно восстанавливать своё имущество, СЭЗ никак не поможет. Или придётся ждать три месяца.

Также мы попросили уполномоченного озвучить меры поддержки бизнесменов, которые необходимо реализовать на территории Белгородской области, кроме режима СЭЗ. Вот список:

  1. Отменить арендные платежи и налог на имущество для предпринимателей, которые не могут пользоваться имуществом. На данный момент нередки случаи, когда несмотря на фактическую невозможность вести деятельность и получать прибыль организации вынуждены платить и налоги, и аренду. В качестве варианта бизнес-омбудсмен предложил субсидировать суммы арендных и налоговых платежей, чтобы не усложнять местное законодательство.
  2. Снизить арендные платежи и налог на имущество для предпринимателей, которые формально могут пользоваться имуществом, но реально потеряли клиентов и/или сотрудников и не имеют достаточных средств для осуществления платежей.
  3. Временно снизить ставку УСН.
  4. Временно снизить ставку страховых взносов.
  5. Создать комиссию, которая будет заниматься оказанием адресной помощи предпринимателям, которые не попали под общие критерии.
  6. Компенсировать предприятиям из приграничных районов суммы уплаченного НДФЛ — частично или полностью.
  7. Ввести льготную ставку ипотеки для жителей приграничных районов. Это поможет остановить миграцию.
Гладков: 16 октября в Белгородской области начинает работу льготный режим СЭЗ
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