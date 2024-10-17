Белгородский бизнес-омбудсмен назвал плюсы и минусы режима СЭЗ

Posted 17 октября, 07:56
Published 17 октября, 07:56
Modified 17 октября, 07:58
Updated 17 октября, 07:58
Льготный режим СЭЗ в Белгородской области, а также региональные нормативные документы, касающиеся её работы, вступают в силу 16 октября. Свою оценку принятым решениям мы попросили дать уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Владислава Епанчинцева.
Он отметил, что проект по режиму СЭЗ хороший, но он не затронет большинство предпринимателей.
Если я правильно интерпретирую данные с сайта Федеральной налоговой службы, у нас больше 2/3 субъектов МСП работают по упрощённой системе налогообложения. Их СЭЗ практически не коснётся. Но кому-то эта зона поможет восстановить производство или перенести его в другое место на территории Белгородской области. Жаль, что для новых организаций членство в СЭЗ не предусмотрено.
Владислав Епанчинцев
К минусам бизнес-омбудсмен также добавил и то, что полный цикл заключения договора составит 70 рабочих дней. То есть, если предпринимателю нужно восстанавливать своё имущество, СЭЗ никак не поможет. Или придётся ждать три месяца.
Также мы попросили уполномоченного озвучить меры поддержки бизнесменов, которые необходимо реализовать на территории Белгородской области, кроме режима СЭЗ. Вот список: