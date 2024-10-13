Раненые бойцы теробороны, снос домов в центре: итоги дня в Белгородской области

Posted 13 октября, 15:30
Published 13 октября, 15:30
Modified 13 октября, 15:30
Updated 13 октября, 15:30
В Белгородском районе ВСУ атаковали поселения Майский и Октябрьский, Головино, Журавлёвка, Красный Хутор и Щетиновка. В селе Устинка погиб мирный житель, ещё один пострадавший с осколочным ранением грудной клетки госпитализирован.
На улице 50-летия Белгородской области сносят дом №7. Белгородцы могут его помнить по рисункам цветов на фасадах. На его месте появится бизнес-центр города «Белый квартал». Его начнут возводить уже в этом году.
По данным городских карт, дом №7 построили в 1957 году.
С понедельника, 14 октября, тепло начнёт появляться в квартирах белгородцев. Социальные объекты: школы, детсады, больницы уже топят, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находилось два бойца теробороны. У мужчин баротравмы и различные осколочные ранения. Они сами обратились в Октябрьскую районную больницу, позже пострадавших переведут в областную клиническую больницу.
Об отце Дмитрии Холтине, который служит клириком в Николо-Иоасафовском соборе Белгорода. рассказал Вячеслав Гладков. Вступил в отряд священник с благословения митрополита Иоана Белгородского и Старооскольского.
В батальоне «Барс-Белгород» он будет заниматься духовно-пастырской работой: проводить беседы с личным составом, совершать Таинства Причастия, крещения, покаяния.
Так отряд из вице-губернаторов, глав районных администраций и депутатов Белгородского городского совета дополнился ещё и священником.