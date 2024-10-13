bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 15:30

Published 13 октября, 15:30

Modified 13 октября, 15:30

Updated 13 октября, 15:30

Священник отправился в отряд «Барс-Белгород»: что случилось в воскресенье

Раненые бойцы теробороны, снос домов в центре: итоги дня в Белгородской области

13 октября 2024, 15:30
Фото: 1MI

Священник отправился в отряд «Барс-Белгород»: что случилось в воскресенье

Раненые и погибшие в Белгородском районе, атака дрона-камикадзе на бойцов теробороны, снос двухэтажных жилых домов на Белгородском Арбате, начало отопительного сезона и пополнение отряда «Барс-Белгород». Как прошло воскресенье, 13 октября, в Белгородской области — читайте в итогах дня Бел.Ру.

Два человека пострадали за сутки, один из них погиб

В Белгородском районе ВСУ атаковали поселения Майский и Октябрьский, Головино, Журавлёвка, Красный Хутор и Щетиновка. В селе Устинка погиб мирный житель, ещё один пострадавший с осколочным ранением грудной клетки госпитализирован.

Один погиб, ещё один ранен: атаки на Белгородскую область за сутки
Узнать подробнее

В центре Белгорода сносят двухэтажные жилые дома

На улице 50-летия Белгородской области сносят дом №7. Белгородцы могут его помнить по рисункам цветов на фасадах. На его месте появится бизнес-центр города «Белый квартал». Его начнут возводить уже в этом году.

По данным городских карт, дом №7 построили в 1957 году.

Жилой дом в центре Белгорода сносят под строительство «Белого квартала»
Узнать подробнее

В Белгородской области начинается отопительный сезон

С понедельника, 14 октября, тепло начнёт появляться в квартирах белгородцев. Социальные объекты: школы, детсады, больницы уже топят, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В прошлом году отопление появилось в жилых домах до 11 октября. Согласно данным опроса Бел.Ру, около 70% жителей ждут включения отопления уже сейчас.

Тепло в домах белгородцах появится уже в понедельник
Узнать подробнее

Дрон-камикадзе атаковал машину бойцов самообороны

В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находилось два бойца теробороны. У мужчин баротравмы и различные осколочные ранения. Они сами обратились в Октябрьскую районную больницу, позже пострадавших переведут в областную клиническую больницу.

Два бойца теробороны получили ранения под Белгородом из-за атаки дрона-камикадзе
Узнать подробнее

Священник вступил в отряд «Барс-Белгород»

Об отце Дмитрии Холтине, который служит клириком в Николо-Иоасафовском соборе Белгорода. рассказал Вячеслав Гладков. Вступил в отряд священник с благословения митрополита Иоана Белгородского и Старооскольского.

В батальоне «Барс-Белгород» он будет заниматься духовно-пастырской работой: проводить беседы с личным составом, совершать Таинства Причастия, крещения, покаяния.

Так отряд из вице-губернаторов, глав районных администраций и депутатов Белгородского городского совета дополнился ещё и священником.

После чиновников: священник вступил в «Барс-Белгород»
Узнать подробнее
Читайте также:
«За» — 42,6%, 25% — воздержались: поддерживают ли белгородцы Демидова как мэра?РЭО: На РЭФ-2024 подвели промежуточные итоги мусорной реформы
#Алёна Мальцева#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика