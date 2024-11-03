Четыре человека пострадали из-за обстрела под Белгородом

Posted 3 ноября, 10:12
Published 3 ноября, 10:12
Modified 3 ноября, 10:15
Updated 3 ноября, 10:15
В результате обстрела со стороны ВСУ в посёлке Октябрьский Белгородского района пострадали четыре мирных жителя.
Двух женщин и мужчину с осколочными ранениями рук и ног доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Четвёртую пострадавшую с черепно-мозговой травмой и ранением лица бригада скорой помощи транспортирует в областную клиническую больницу.
В результате обстрела в двух многоквартирных домах посёлка повреждено остекление в семи квартирах. В пяти частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и надворные постройки. Также повреждены 21 автомобиль и три объекта торговли.
На территории посёлка были обнаружены суббоеприпасы «колокольчик». Вячеслав Гладков попросил быть предельно внимательными и не трогать подозрительные предметы. В случае обнаружения предметов похожий на боеприпас, сообщите об этом по номеру 112.
Ранее стало известно, что за сутки в регионе из-за атак ВСУ пострадал один человек.