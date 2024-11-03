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Posted 3 ноября, 10:12

Published 3 ноября, 10:12

Modified 3 ноября, 10:15

Updated 3 ноября, 10:15

Четыре человека пострадали из-за обстрела под Белгородом

Четыре человека пострадали из-за обстрела под Белгородом

3 ноября 2024, 10:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
Вячеслав Гладков рассказал, что в ходе обстрела Октябрьского Белгородского района пострадало четыре человека: две девушки и мужчина с осколочными ранениями и одна женщина с черепно-мозговой травмой. Кроме того, в посёлке разбросали суббоеприпасы «Колокольчик».

В результате обстрела со стороны ВСУ в посёлке Октябрьский Белгородского района пострадали четыре мирных жителя.

Двух женщин и мужчину с осколочными ранениями рук и ног доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Четвёртую пострадавшую с черепно-мозговой травмой и ранением лица бригада скорой помощи транспортирует в областную клиническую больницу.

В результате обстрела в двух многоквартирных домах посёлка повреждено остекление в семи квартирах. В пяти частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и надворные постройки. Также повреждены 21 автомобиль и три объекта торговли.

На территории посёлка были обнаружены суббоеприпасы «колокольчик». Вячеслав Гладков попросил быть предельно внимательными и не трогать подозрительные предметы. В случае обнаружения предметов похожий на боеприпас, сообщите об этом по номеру 112.

Ранее стало известно, что за сутки в регионе из-за атак ВСУ пострадал один человек.

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