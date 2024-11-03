Четыре человека пострадали из-за обстрела под Белгородом

Сюжет Обстрел

Вячеслав Гладков рассказал, что в ходе обстрела Октябрьского Белгородского района пострадало четыре человека: две девушки и мужчина с осколочными ранениями и одна женщина с черепно-мозговой травмой. Кроме того, в посёлке разбросали суббоеприпасы «Колокольчик».