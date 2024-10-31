Пострадавшая при вчерашнем обстреле белгородка находится в тяжёлом состоянии

Posted 31 октября, 07:56
Published 31 октября, 07:56
Modified 31 октября, 07:58
Updated 31 октября, 07:58
Вчера, 30 октября, под удар ВСУ попало село Отрадное Белгородского района. Ранения получили четыре местных жителя.
Среди пострадавших оказались три женщины, которых госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода. Одна из них находится в тяжёлом состоянии.
Одному раненому мужчине оказали помощь в областной клинической больнице, а затем отправили домой. Лечение он продолжит амбулаторно.
Напомним, что ВСУ атаковали населённый пункт в утреннее время. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. О ранениях женщин ничего не известно.
Всего в результате прилёта боеприпаса повреждены частный дом и объект торговли.