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Posted 31 октября, 07:56

Published 31 октября, 07:56

Modified 31 октября, 07:58

Updated 31 октября, 07:58

Пострадавшая при вчерашнем обстреле белгородка находится в тяжёлом состоянии

Пострадавшая при вчерашнем обстреле белгородка находится в тяжёлом состоянии

31 октября 2024, 07:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
Стало известно о состоянии пострадавших при вчерашнем обстреле ВСУ белгородцев. Одного мужчину отправили домой, а оставшихся трёх женщин оставили в медучреждении. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера, 30 октября, под удар ВСУ попало село Отрадное Белгородского района. Ранения получили четыре местных жителя.

Среди пострадавших оказались три женщины, которых госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода. Одна из них находится в тяжёлом состоянии.

Одному раненому мужчине оказали помощь в областной клинической больнице, а затем отправили домой. Лечение он продолжит амбулаторно.

Напомним, что ВСУ атаковали населённый пункт в утреннее время. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. О ранениях женщин ничего не известно.

Всего в результате прилёта боеприпаса повреждены частный дом и объект торговли.

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