Четыре человека ранены в результате прилёта в Белгородской области

Posted 30 октября, 09:00
Published 30 октября, 09:00
Modified 30 октября, 09:02
Updated 30 октября, 09:02
В селе Отрадное Белгородского района ранены четыре мирных жителя. Одного из них — мужчину — сейчас бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
У остальных женщин различные осколочные ранения, их везут в городскую больницу №2 Белгорода.
Среди разрушений: зафиксировали повреждения кровли, остекления и фаса у частного дома и объекта торговли.
Село Двулучное Валуйского муниципального округа атаковал дрон-камикадзе. Он ударил по жилому дому, там повреждены кровля и потолочное перекрытие.