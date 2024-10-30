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Posted 30 октября, 09:00

Published 30 октября, 09:00

Modified 30 октября, 09:02

Updated 30 октября, 09:02

Четыре человека ранены в результате прилёта в Белгородской области

Четыре человека ранены в результате прилёта в Белгородской области

30 октября 2024, 09:00
Фото: Антон Засимов. 1MI.
Сюжет
ВСУ
Два села попали под атаку ВСУ. Первое попало под обстрел, там ранены четыре человека, во втором дрон-камикадзе атаковал жилой дом. Что известно о последствиях и состоянии пострадавших?

В селе Отрадное Белгородского района ранены четыре мирных жителя. Одного из них — мужчину — сейчас бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

У остальных женщин различные осколочные ранения, их везут в городскую больницу №2 Белгорода.

Среди разрушений: зафиксировали повреждения кровли, остекления и фаса у частного дома и объекта торговли.

Село Двулучное Валуйского муниципального округа атаковал дрон-камикадзе. Он ударил по жилому дому, там повреждены кровля и потолочное перекрытие.

Двое раненых: ВСУ дважды обстреляли село в белгородском приграничье
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#ВСУ#Разрушения#Обстрелы#Дрон-камикадзе
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