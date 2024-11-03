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Posted 3 ноября, 07:56

Published 3 ноября, 07:56

Modified 3 ноября, 08:00

Updated 3 ноября, 08:00

Из-за атаки дрона-камикадзе под Белгородом пострадал мужчина

Из-за атаки дрона-камикадзе под Белгородом пострадал мужчина

3 ноября 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ВСУ
За сутки в Белгородской области под атаки ВСУ попали Белгородский, Ивнянский, Краснояружский районы и Грайворонский и Шебекинский округа. Из-за атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина. Подробностями поделился Гладков.

Губернатор Белгородской области поделился информацией об ударах ВСУ по региону за сутки.

В Белгородском районе в селе Ясные Зори из-за атаки дрона-камикадзе на автомобиль пострадал водитель. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Машина уничтожена.

В Грайворонском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка и Козинка попали под обстрел четыре раза. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Над Ивнянским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Последствий не выявили.

В Краснояружском районе сёла Вязовое и Староселье обстреляли два раза и сбросили три боеприпаса с двух БПЛА. Без повреждений.

В Шебекинском округе обстреляли Шебекино, сёла Графовка и Середа, кроме того, ВСУ атаковали муниципалитет с помощью трёх БПЛА, один из которых сбили. За день в округе повреждены 8 легковых автомобилей.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#ВСУ#Обстрелы#Дроны
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