Из-за атаки дрона-камикадзе под Белгородом пострадал мужчина

Posted 3 ноября, 07:56
Published 3 ноября, 07:56
Modified 3 ноября, 08:00
Updated 3 ноября, 08:00
Губернатор Белгородской области поделился информацией об ударах ВСУ по региону за сутки.
В Белгородском районе в селе Ясные Зори из-за атаки дрона-камикадзе на автомобиль пострадал водитель. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Машина уничтожена.
В Грайворонском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка и Козинка попали под обстрел четыре раза. Обошлось без пострадавших и повреждений.
Над Ивнянским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Последствий не выявили.
В Краснояружском районе сёла Вязовое и Староселье обстреляли два раза и сбросили три боеприпаса с двух БПЛА. Без повреждений.
В Шебекинском округе обстреляли Шебекино, сёла Графовка и Середа, кроме того, ВСУ атаковали муниципалитет с помощью трёх БПЛА, один из которых сбили. За день в округе повреждены 8 легковых автомобилей.