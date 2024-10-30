«Оставить город разбитым? Нет»: Гладков ответил на вопрос о работах после обстрелов

Губернатор ответил, что спортивные площадки сейчас и не восстанавливают, а если речь идёт о восстановлении спортивных объектов, каждый из которых стоит миллиарды рублей, то бросать их заклеенными плёнкой — плохо, потому что там занимаются дети.