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Posted 30 октября, 17:08

Published 30 октября, 17:08

Modified 30 октября, 17:10

Updated 30 октября, 17:10

Гладков ответил, почему восстанавливают объекты в Белгороде и Шебекино

«Оставить город разбитым? Нет»: Гладков ответил на вопрос о работах после обстрелов

30 октября 2024, 17:08
Фото: bel.ru.

Гладков ответил, почему восстанавливают объекты в Белгороде и Шебекино

Сюжет
Новости Белгорода
Вячеслава Гладков в вечернем эфире спросили, а не стоит ли отказаться от восстановлении спортивных площадок, когда Белгород и приграничье обстреливают.

Губернатор ответил, что спортивные площадки сейчас и не восстанавливают, а если речь идёт о восстановлении спортивных объектов, каждый из которых стоит миллиарды рублей, то бросать их заклеенными плёнкой — плохо, потому что там занимаются дети.

«У Белгородской области денег на восстановление этих объектов нет, поэтому мы и не тратим, а попросили у федерального бюджета. Часто слышу, почему вы восстанавливаете разрушаемые дома в Шебекино. А что нам — их оставить? Смотреть, как умирает город? Мы этого не позволим. Или вспомните, что у нас было после 30 декабря. Оставить Белгород в таком состоянии? Если это не делать, то какой смысл тогда во всём происходящем?»

Напомним, правительство России выделило Белгородской области 168 млн рублей на восстановление спортивных объектов, в том числе «Белгород-Арены». Общее финансирование в этом направлении превысит 200 млн рублей.

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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Восстановление после обстрелов
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