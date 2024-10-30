«Оставить город разбитым? Нет»: Гладков ответил на вопрос о работах после обстрелов

Posted 30 октября, 17:08
Published 30 октября, 17:08
Modified 30 октября, 17:10
Updated 30 октября, 17:10
Губернатор ответил, что спортивные площадки сейчас и не восстанавливают, а если речь идёт о восстановлении спортивных объектов, каждый из которых стоит миллиарды рублей, то бросать их заклеенными плёнкой — плохо, потому что там занимаются дети.
«У Белгородской области денег на восстановление этих объектов нет, поэтому мы и не тратим, а попросили у федерального бюджета. Часто слышу, почему вы восстанавливаете разрушаемые дома в Шебекино. А что нам — их оставить? Смотреть, как умирает город? Мы этого не позволим. Или вспомните, что у нас было после 30 декабря. Оставить Белгород в таком состоянии? Если это не делать, то какой смысл тогда во всём происходящем?»
Напомним, правительство России выделило Белгородской области 168 млн рублей на восстановление спортивных объектов, в том числе «Белгород-Арены». Общее финансирование в этом направлении превысит 200 млн рублей.