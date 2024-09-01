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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Обстрел Белгорода 1 сентября: перед футбольным манежем снаряд воткнулся в дорогу

Обстрел Белгорода 1 сентября: перед футбольным манежем снаряд воткнулся в дорогу

1 сентября 2024, 13:03
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Кадры после обстрела с улицы Белинского присылают читатели Бел.Ру. Тут снаряд воткнулся в землю.
Сюжет
Дети

1 сентября Белгород попал под обстрел. По официальным данным, в городе ранено восемь человек, из них двое — дети, ещё один пострадавших в посёлке Майский Белгородского района.

Появились кадры с улицы Белинского в Белгороде. Она перекрыта. Перед футбольным манежем снаряд воткнулся в дорожное полотно. Такое видео прислал нам читатель.

По первым официальным данным, в Белгороде загорелся балкон многоквартирного дома, машина и сухая трава в трёх местах. В посёлке Майском в одном легковом автомобиле разбиты стёкла.

По данным Telegram-канала Baza, количество пострадавших выросло до 12 человек. Двое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные люди — в средней степени тяжести.

Baza: пострадавшие из-за обстрела дети в Белгороде в тяжёлом состоянии
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