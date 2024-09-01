Обстрел Белгорода 1 сентября: перед футбольным манежем снаряд воткнулся в дорогу

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
1 сентября Белгород попал под обстрел. По официальным данным, в городе ранено восемь человек, из них двое — дети, ещё один пострадавших в посёлке Майский Белгородского района.
Появились кадры с улицы Белинского в Белгороде. Она перекрыта. Перед футбольным манежем снаряд воткнулся в дорожное полотно. Такое видео прислал нам читатель.
По первым официальным данным, в Белгороде загорелся балкон многоквартирного дома, машина и сухая трава в трёх местах. В посёлке Майском в одном легковом автомобиле разбиты стёкла.
По данным Telegram-канала Baza, количество пострадавших выросло до 12 человек. Двое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные люди — в средней степени тяжести.