Не только «Белгород-Арена» и «Сирень»: какие спортобъекты восстановят первыми?

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В обсуждении восстановления спортивных учреждений в Белгородской области наиболее приоритетными объектами обозначили ОГАУ «Белгород-Арена», СК «Луч» и «Сирень», крытый футбольный манеж и универсальный ФОК. Как заявил Валерий Сирюшов, замминистра спорта, эти объекты обладают наибольшей пропускной способностью и востребованностью. План уже одобрен Минспорта России.
Министерство спорта РФ выделит 167,9 млн рублей на восстановление данных объектов. Ещё более 1,3 млрд рублей планируется выделить из регионального бюджета.
На 12 августа в Белгородской области насчитывается 20 пострадавших спортивных объектов, которые требуют восстановительных работ. Кроме того, ещё 11 — подлежат капитальному ремонту после проживания в них ВС РФ.