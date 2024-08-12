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Восстановительные работы

Не только «Белгород-Арена» и «Сирень»: какие спортобъекты восстановят первыми?

12 августа 2024, 09:34
Фото: 1MI
Восстановительные работы

«Белгород-Арену» внесли в список приоритетных на ремонт после обстрелов

В Белгородской области пострадал 31 спортивный объект. Замминистра спорта региона рассказал, какие из них станут приоритетными в восстановлении. Министерство спорта РФ одобрило выбранный план. Главными стали «Луч» и «Сирень», «Белгород-Арена», ФОК и крытый футбольный манеж.

В обсуждении восстановления спортивных учреждений в Белгородской области наиболее приоритетными объектами обозначили ОГАУ «Белгород-Арена», СК «Луч» и «Сирень», крытый футбольный манеж и универсальный ФОК. Как заявил Валерий Сирюшов, замминистра спорта, эти объекты обладают наибольшей пропускной способностью и востребованностью. План уже одобрен Минспорта России.

Министерство спорта РФ выделит 167,9 млн рублей на восстановление данных объектов. Ещё более 1,3 млрд рублей планируется выделить из регионального бюджета.

На 12 августа в Белгородской области насчитывается 20 пострадавших спортивных объектов, которые требуют восстановительных работ. Кроме того, ещё 11 — подлежат капитальному ремонту после проживания в них ВС РФ.

Обстрел ВСУ, проживание ВС РФ: 31 белгородское спортучреждение требует восстановления
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