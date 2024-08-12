Не только «Белгород-Арена» и «Сирень»: какие спортобъекты восстановят первыми?

В обсуждении восстановления спортивных учреждений в Белгородской области наиболее приоритетными объектами обозначили ОГАУ «Белгород-Арена», СК «Луч» и «Сирень», крытый футбольный манеж и универсальный ФОК. Как заявил Валерий Сирюшов, замминистра спорта, эти объекты обладают наибольшей пропускной способностью и востребованностью. План уже одобрен Минспорта России.