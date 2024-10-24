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Posted 24 октября, 08:02

Published 24 октября, 08:02

Modified 24 октября, 08:04

Updated 24 октября, 08:04

В Белгороде назвали сроки восстановления «Белгород-Арены»

Хотели к 1 сентября, но заключили договор 24-го: что с ремонтом «Белгород-Арены»?

24 октября 2024, 08:02
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
В Белгороде назвали сроки восстановления «Белгород-Арены»

Власти рассказали о ходе восстановления «Белгород — Арены»

Сюжет
Эксклюзив
Спортивный комплекс «Белгород-Арена» пережил несколько обстрелов и до сих пор не восстановлен, хотя минстрой обещал завершить работы к 1 сентября. Подрядчик был выбран лишь в сентябре, и на данный момент объект планируется восстановить к 25 декабря 2024 года.

Спортивный комплекс «Белгород-Арена» попадал под обстрелы несколько раз. В апреле 2024 года министр строительства Оксана Козлитина рассказала, что стадион отремонтируют до 1 сентября. За это время арену не удалось восстановить, на момент написания материала, 24 октября 2024 года, комплекс ещё напоминает о белгородском марте.

«Белгород-Арена» попадала под атаку 21 марта 2024 года. Директор комплекса Юрий Черников заявил, что 20% окон и оборудования было уничтожено. Второй раз — 29 марта 2024 года. Всего повреждения выявили в кровле, фасаде и витражах, декоративных элементов фасада, внутренних и наружных инженерных систем, внутренней отделке помещений, благоустройстве прилегающей территории.

Когда всё-таки восстановят объект, журналисты Бел.Ру узнали у минстроя Белгородской области. Там рассказали, что ремонтом будет заниматься ООО «Белмонтажстрой». Между фирмой и министерством заключили контракт 24 сентября 2024 года.

На сегодняшний день в планах министерства строительства восстановить спортивный объект до 25 декабря 2024 года.

Отметим, что с момента начала СВО в Белгородской области пострадал 31 спортивный объект. Самыми приоритетными для восстановления власти считают «Белгород-Арену», СК «Луч» и «Сирень», крытый футбольный манеж и универсальный ФОК.

В Белгородской области на восстановление домов требуется 29 млрд рублей
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#Алёна Мальцева#Спорт#Эксклюзив#Белгород#Восстановление#Министерство строительства
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