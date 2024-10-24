Хотели к 1 сентября, но заключили договор 24-го: что с ремонтом «Белгород-Арены»?

Власти рассказали о ходе восстановления «Белгород — Арены»

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Спортивный комплекс «Белгород-Арена» пережил несколько обстрелов и до сих пор не восстановлен, хотя минстрой обещал завершить работы к 1 сентября. Подрядчик был выбран лишь в сентябре, и на данный момент объект планируется восстановить к 25 декабря 2024 года.