Хотели к 1 сентября, но заключили договор 24-го: что с ремонтом «Белгород-Арены»?

Posted 24 октября, 08:02
Published 24 октября, 08:02
Modified 24 октября, 08:04
Updated 24 октября, 08:04
Спортивный комплекс «Белгород-Арена» попадал под обстрелы несколько раз. В апреле 2024 года министр строительства Оксана Козлитина рассказала, что стадион отремонтируют до 1 сентября. За это время арену не удалось восстановить, на момент написания материала, 24 октября 2024 года, комплекс ещё напоминает о белгородском марте.
«Белгород-Арена» попадала под атаку 21 марта 2024 года. Директор комплекса Юрий Черников заявил, что 20% окон и оборудования было уничтожено. Второй раз — 29 марта 2024 года. Всего повреждения выявили в кровле, фасаде и витражах, декоративных элементов фасада, внутренних и наружных инженерных систем, внутренней отделке помещений, благоустройстве прилегающей территории.
Когда всё-таки восстановят объект, журналисты Бел.Ру узнали у минстроя Белгородской области. Там рассказали, что ремонтом будет заниматься ООО «Белмонтажстрой». Между фирмой и министерством заключили контракт 24 сентября 2024 года.
На сегодняшний день в планах министерства строительства восстановить спортивный объект до 25 декабря 2024 года.
Отметим, что с момента начала СВО в Белгородской области пострадал 31 спортивный объект. Самыми приоритетными для восстановления власти считают «Белгород-Арену», СК «Луч» и «Сирень», крытый футбольный манеж и универсальный ФОК.