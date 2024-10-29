В Белгороде попавшую под обстрел остановку отремонтируют до середины декабря

Автобусная остановка «Конева», расположенная на улице Щорса в Белгороде, подверглась обстрелу 12 мая. В результате атаки были повреждены опоры и крыша остановочного комплекса, а стеклянные элементы выбиты. С тех пор прошло уже пять месяцев, но восстановительные работы так и не начались, и пассажиры продолжают ожидать общественный транспорт под открытым небом.