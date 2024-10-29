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Posted 29 октября, 16:51

Published 29 октября, 16:51

Modified 29 октября, 16:53

Updated 29 октября, 16:53

В Белгороде попавшую под обстрел остановку отремонтируют до середины декабря

В Белгороде попавшую под обстрел остановку отремонтируют до середины декабря

29 октября 2024, 16:51
Фото: 1MI.
Сюжет
Щорса
Речь идёт об остановке «Конева» по улице Щорса в областном центре. Её должны были отремонтировать ещё к 20 июля. Но сроки постоянно переносят. Когда появится новый объект, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Автобусная остановка «Конева», расположенная на улице Щорса в Белгороде, подверглась обстрелу 12 мая. В результате атаки были повреждены опоры и крыша остановочного комплекса, а стеклянные элементы выбиты. С тех пор прошло уже пять месяцев, но восстановительные работы так и не начались, и пассажиры продолжают ожидать общественный транспорт под открытым небом.

Сначала городские власти обещали завершить ремонт к 20 июля, однако к концу августа работы даже не были начаты. Причиной задержки стало решение о полной замене остановки, так как конструкция получила серьёзные повреждения. Мэр Валентин Демидов тогда озвучил новые сроки — до 30 октября.

Хотя октябрь ещё не завершился, глава администрации уже объявил новую дату. Он сообщил, что остановка будет восстановлена до конца 2024 года.

Во время прямого эфира с вопросом о судьбе остановки обратились к губернатору Вячеславу Гладкову. Он отметил, что остановка находится в непригодном, аварийном состоянии.

До 10 декабря остановка должна стоять новая. К сожалению, раньше не получится. Мы должны потерпеть. Нам нужен качественный объект.  
Вячеслав Гладков

Всего в этом году в результате обстрелов ВСУ в городе пострадали 10 остановок. Восстановили из них только часть. Городские власти рассказали Бел.Ру о том, сколько средств ушло на эти цели.

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#Кристина Семенчук#Щорса#Ремонт#Губернатор#Пассажиры#Остановка#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#ВСУ#Городские власти#Валентин Демидов
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