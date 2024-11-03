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Posted 3 ноября, 13:58

Published 3 ноября, 13:58

Modified 3 ноября, 13:58

Updated 3 ноября, 13:58

Белгород в конце ноября 2023 года

Снег и мокрый снег «порадуют» белгородцев перед началом рабочей недели

3 ноября 2024, 13:58
Фото: 1MI. Белгород в конце ноября 2023 года
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Погода
Понедельник и вторник в Белгородской области будут снежными. Завтра днём обещают минусовую температуру и порывы ветра до 22 м/с.

В начале рабочей недели синоптики прогнозируют, что на большей части территории России выпадет снег.

По информации руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, с 5 ноября снег ожидается на всей территории Северо-Западного федерального округа, практически на всём Дальнем Востоке, в Центральном федеральном округе и в значительной части Приволжского федерального округа, публикует данные ТАСС.

По данным МЧС Белгородской области, уже завтра ночью и днём ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица на дорогах. Скорость ветра составит от 9 до 14 м/с, местами возможны порывы до 17–22 м/с. Температура воздуха ночью будет варьироваться от -3 до +2 градусов, днём — от -2 до +3 градусов.

Резкое ухудшение погоды ждёт в первую субботу ноября
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#Алёна Мальцева#Погода#Снег#Гололедица#Белгород#Мокрый снег
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