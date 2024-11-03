Снег и мокрый снег «порадуют» белгородцев перед началом рабочей недели

Posted 3 ноября, 13:58
Published 3 ноября, 13:58
Modified 3 ноября, 13:58
Updated 3 ноября, 13:58
В начале рабочей недели синоптики прогнозируют, что на большей части территории России выпадет снег.
По информации руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, с 5 ноября снег ожидается на всей территории Северо-Западного федерального округа, практически на всём Дальнем Востоке, в Центральном федеральном округе и в значительной части Приволжского федерального округа, публикует данные ТАСС.
По данным МЧС Белгородской области, уже завтра ночью и днём ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица на дорогах. Скорость ветра составит от 9 до 14 м/с, местами возможны порывы до 17–22 м/с. Температура воздуха ночью будет варьироваться от -3 до +2 градусов, днём — от -2 до +3 градусов.