Снег и мокрый снег «порадуют» белгородцев перед началом рабочей недели

По данным МЧС Белгородской области, уже завтра ночью и днём ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица на дорогах. Скорость ветра составит от 9 до 14 м/с, местами возможны порывы до 17–22 м/с. Температура воздуха ночью будет варьироваться от -3 до +2 градусов, днём — от -2 до +3 градусов.