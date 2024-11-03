Три населённых пункта Белгородской области попали под обстрелы ВСУ

Posted 3 ноября, 12:55
Published 3 ноября, 12:55
Modified 3 ноября, 12:57
Updated 3 ноября, 12:57
ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области. По предварительным данным, обошлось без жертв.
В Шебекино в результате семи атак беспилотников на предприятие были повреждены производственные помещения и ограждение.
Под повторный обстрел попал посёлок Октябрьский в Белгородском районе. В семи частных домах были выбиты окна, повреждены крыши и хозяйственные постройки. В одном из домов из-за попадания снаряда загорелась крыша, но сотрудники МЧС уже потушили огонь. Также был повреждён один автомобиль.
Село Тишанка в Волоконовском районе подверглось артиллерийскому обстрелу. В одном частном доме были повреждены хозяйственные постройки, фасад и забор. Во втором доме осколками был повреждён забор, рассказал Гладков.
Это повторный обстрел посёлка Октябрьский. Днём там было ранено четыре человека.