Три населённых пункта Белгородской области попали под обстрелы ВСУ

Под повторный обстрел попал посёлок Октябрьский в Белгородском районе. В семи частных домах были выбиты окна, повреждены крыши и хозяйственные постройки. В одном из домов из-за попадания снаряда загорелась крыша, но сотрудники МЧС уже потушили огонь. Также был повреждён один автомобиль.