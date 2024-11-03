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Posted 3 ноября, 12:55

Published 3 ноября, 12:55

Modified 3 ноября, 12:57

Updated 3 ноября, 12:57

Три населённых пункта Белгородской области попали под обстрелы ВСУ

Три населённых пункта Белгородской области попали под обстрелы ВСУ

3 ноября 2024, 12:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Повреждения
ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области. По предварительным данным, обошлось без жертв. Последствия есть в Шебекино, посёлке Октябрьский в Белгородском районе и селе Тишанка в Волоконовском районе. Подробностями поделился губернатор региона.

ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области. По предварительным данным, обошлось без жертв.

В Шебекино в результате семи атак беспилотников на предприятие были повреждены производственные помещения и ограждение.

Под повторный обстрел попал посёлок Октябрьский в Белгородском районе. В семи частных домах были выбиты окна, повреждены крыши и хозяйственные постройки. В одном из домов из-за попадания снаряда загорелась крыша, но сотрудники МЧС уже потушили огонь. Также был повреждён один автомобиль.

Село Тишанка в Волоконовском районе подверглось артиллерийскому обстрелу. В одном частном доме были повреждены хозяйственные постройки, фасад и забор. Во втором доме осколками был повреждён забор, рассказал Гладков.

Это повторный обстрел посёлка Октябрьский. Днём там было ранено четыре человека.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Октябрьский#Тишанка#Повреждения#ВСУ#Обстрелы
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