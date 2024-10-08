Отопление в домах белгородцев пока не включат, а у капибары из зоопарка нашли рак

За окном неожиданно тёплый октябрь, но погода наконец-то начала потихоньку приходить в норму. Температуры снижаются, а осадки выпадают, хоть их и мало. Значит ли это, что скоро в Белгороде вслед за Орлом и Брянском включат отопление? Спешим вас расстроить, но нет.