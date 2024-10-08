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Posted 8 октября, 15:30

Published 8 октября, 15:30

Modified 8 октября, 15:30

Updated 8 октября, 15:30

Горячими батареи в домах белгородцев станут позже

Отопление в домах белгородцев пока не включат, а у капибары из зоопарка нашли рак

8 октября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Горячими батареи в домах белгородцев станут позже
Сюжет
Зоопарк
Относительно спокойный выдался день в области. В Белгороде единожды звучала сирена ракетной опасности, так что жителей больше волнует начало отопительного сезона. Тревожные новости пришли из городского зоопарка: у всеобщего любимца Рудольфа нашли рак. А чиновники вступают в отряд «Барс».

В домах потеплеет, но когда?

За окном неожиданно тёплый октябрь, но погода наконец-то начала потихоньку приходить в норму. Температуры снижаются, а осадки выпадают, хоть их и мало. Значит ли это, что скоро в Белгороде вслед за Орлом и Брянском включат отопление? Спешим вас расстроить, но нет.

В администрации точных сроков включения не назвали. Ответили лишь, что для начала отопительного сезона средняя дневная температура воздуха должна закрепиться ниже +8 °C.

Неизвестно, когда это произойдёт, ведь уже в среду, 9 октября, столбик термометра поднимется вновь до +18 °C. Но в таком случае отопление и не понадобится.

Где в первую очередь дадут тепло с наступлением холодов и как это делали в предыдущие годы — читайте в материале Бел.Ру.

Что известно о начале отопительного сезона в Белгороде?
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Печальная новость из зоопарка

У капибары Рудольфа из белгородского зоопарка обнаружили лимфому. Это онкологическое заболевание, при котором клетки иммунной системы образуют злокачественную опухоль.

Состояние животного ухудшилось недавно. Грызун начал худеть, у него появилась одышка и увеличились лимфоузлы. На лечение его решили отправить в Москву.

Что будет с Рудольфом дальше, сложно сказать. Делать животному химиотерапию не планируют, так как она малоэффективна и, более того, может сделать только хуже.

У капибары Рудольфа из Белгородского зоопарка обнаружили рак
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Чиновники стали «барсами»

Два белгородских чиновника решили переквалифицироваться и вступить в отряд «Барс-Белгород». Замгубернатора Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского округа Михаил Лобазнов оставили свои посты, чтобы вступить в отряд Минобороны.

К слову, выплаты участникам отряда «Барс-Белгород» повысили до 80 тысяч рублей.

Два крупных чиновника ушли с постов и вступили в отряд «Барс — Белгород»
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