Отопление в домах белгородцев пока не включат, а у капибары из зоопарка нашли рак

Posted 8 октября, 15:30
Published 8 октября, 15:30
Modified 8 октября, 15:30
Updated 8 октября, 15:30
За окном неожиданно тёплый октябрь, но погода наконец-то начала потихоньку приходить в норму. Температуры снижаются, а осадки выпадают, хоть их и мало. Значит ли это, что скоро в Белгороде вслед за Орлом и Брянском включат отопление? Спешим вас расстроить, но нет.
В администрации точных сроков включения не назвали. Ответили лишь, что для начала отопительного сезона средняя дневная температура воздуха должна закрепиться ниже +8 °C.
Неизвестно, когда это произойдёт, ведь уже в среду, 9 октября, столбик термометра поднимется вновь до +18 °C. Но в таком случае отопление и не понадобится.
Где в первую очередь дадут тепло с наступлением холодов и как это делали в предыдущие годы — читайте в материале Бел.Ру.
У капибары Рудольфа из белгородского зоопарка обнаружили лимфому. Это онкологическое заболевание, при котором клетки иммунной системы образуют злокачественную опухоль.
Состояние животного ухудшилось недавно. Грызун начал худеть, у него появилась одышка и увеличились лимфоузлы. На лечение его решили отправить в Москву.
Что будет с Рудольфом дальше, сложно сказать. Делать животному химиотерапию не планируют, так как она малоэффективна и, более того, может сделать только хуже.
Два белгородских чиновника решили переквалифицироваться и вступить в отряд «Барс-Белгород». Замгубернатора Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского округа Михаил Лобазнов оставили свои посты, чтобы вступить в отряд Минобороны.
К слову, выплаты участникам отряда «Барс-Белгород» повысили до 80 тысяч рублей.