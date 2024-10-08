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Posted 8 октября, 10:23

Published 8 октября, 10:23

Modified 8 октября, 10:23

Updated 8 октября, 10:23

Белгородцы ждут начала отопительного сезона

Придётся подождать? Когда в Белгороде начнётся отопительный сезон

8 октября 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы ждут начала отопительного сезона

Мэр Демидов ответил на вопрос белгородцев о начале отопительного сезона

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцы интересуются: когда в столице региона начнётся отопительный сезон? Ответ мэра Валентина Демидова туманный, но обнадёживающий. Всё будет зависеть от погодных условий.

Жители Белгорода просят сообщить дату начала отопительного сезона в городе. Мэр Валентин Демидов ответил, что пока точных сроков нет. Согласно нормативам, тепло должно подаваться, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8 градусов.

Но решение о начале отопительного сезона будет приниматься с учётом погодных условий. Власти внимательно следят за температурным фоном, и как только погода ухудшится, тепло начнут подавать в дома.

Дату старта отопительного сезона пообещали назвать в ближайшее время.

Валентин Демидов также сообщил, что в Белгороде были проведены масштабные подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону. Социальные объекты готовы к подаче теплоносителя. Кроме того, значительную работу провели ресурсоснабжающие организации: они подготовили сети, провели необходимый ремонт и заменили оборудование.

В то же время в Орловской области уже начали включать отопление, а в Брянске планируют начать отапливать школы и детские сады с пятницы.

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