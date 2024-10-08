Придётся подождать? Когда в Белгороде начнётся отопительный сезон

Posted 8 октября, 10:23
Published 8 октября, 10:23
Modified 8 октября, 10:23
Updated 8 октября, 10:23
Жители Белгорода просят сообщить дату начала отопительного сезона в городе. Мэр Валентин Демидов ответил, что пока точных сроков нет. Согласно нормативам, тепло должно подаваться, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8 градусов.
Но решение о начале отопительного сезона будет приниматься с учётом погодных условий. Власти внимательно следят за температурным фоном, и как только погода ухудшится, тепло начнут подавать в дома.
Дату старта отопительного сезона пообещали назвать в ближайшее время.
Валентин Демидов также сообщил, что в Белгороде были проведены масштабные подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону. Социальные объекты готовы к подаче теплоносителя. Кроме того, значительную работу провели ресурсоснабжающие организации: они подготовили сети, провели необходимый ремонт и заменили оборудование.
В то же время в Орловской области уже начали включать отопление, а в Брянске планируют начать отапливать школы и детские сады с пятницы.