Придётся подождать? Когда в Белгороде начнётся отопительный сезон

Валентин Демидов также сообщил, что в Белгороде были проведены масштабные подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону. Социальные объекты готовы к подаче теплоносителя. Кроме того, значительную работу провели ресурсоснабжающие организации: они подготовили сети, провели необходимый ремонт и заменили оборудование.