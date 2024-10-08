В Брянске отопление скоро включат, Орловская область тоже готова. А что Белгородская?

Posted 8 октября, 08:54
Published 8 октября, 08:54
Modified 8 октября, 08:54
Updated 8 октября, 08:54
В Брянске отопительный сезон начнётся раньше срока. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, отопление планируют включить уже в пятницу, 11 октября.
Решение о запуске котельных было принято для проверки работоспособности систем отопления, уточнили в мэрии. Сначала тепло поступит в школы и детские сады. По словам мэра Ивана Квасова, власти хотят быть уверены, что с понедельника дети смогут посещать тёплые учебные заведения. Затем отопление будет подано в жилые дома и другие помещения.
Аналогичные меры уже приняты в Орловской области. На заседании регионального правительства губернатор Андрей Клычков предложил главам муниципалитетов незамедлительно начать подачу тепла в социальные объекты.
В Белгородской области пока таких обсуждений не ведётся, хотя сегодня в регионе заметно похолодало.