В Брянске отопление скоро включат, Орловская область тоже готова. А что Белгородская?

В Брянске отопление в школах и детсадах появится к концу недели

Не только в Орловской области скоро дадут отопление. Такое же решение приняли брянские власти. Тепло в школах и детских садах появится уже на этой неделе, сообщают «Брянские новости». Но в Белгородской области, кажется, этот вопрос даже не обсуждается.