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Posted 8 октября, 08:54

Published 8 октября, 08:54

Modified 8 октября, 08:54

Updated 8 октября, 08:54

В ещё одном регионе готовы начать отопительный сезон

В Брянске отопление скоро включат, Орловская область тоже готова. А что Белгородская?

8 октября 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney
В ещё одном регионе готовы начать отопительный сезон

В Брянске отопление в школах и детсадах появится к концу недели

Не только в Орловской области скоро дадут отопление. Такое же решение приняли брянские власти. Тепло в школах и детских садах появится уже на этой неделе, сообщают «Брянские новости». Но в Белгородской области, кажется, этот вопрос даже не обсуждается.

В Брянске отопительный сезон начнётся раньше срока. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, отопление планируют включить уже в пятницу, 11 октября.

Решение о запуске котельных было принято для проверки работоспособности систем отопления, уточнили в мэрии. Сначала тепло поступит в школы и детские сады. По словам мэра Ивана Квасова, власти хотят быть уверены, что с понедельника дети смогут посещать тёплые учебные заведения. Затем отопление будет подано в жилые дома и другие помещения.

Аналогичные меры уже приняты в Орловской области. На заседании регионального правительства губернатор Андрей Клычков предложил главам муниципалитетов незамедлительно начать подачу тепла в социальные объекты.

В Белгородской области пока таких обсуждений не ведётся, хотя сегодня в регионе заметно похолодало.

В Черноземье готовятся открыть отопительный сезон. А что в Белгородской области?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Отопление#Орловская область#Брянская область#Андрей Клычков
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