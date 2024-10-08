Белгородцев из квартир с индивидуальным отоплением насторожило поручение губернатора

Белгородцы интересуются, к каким «особым условиям», о которых ранее сообщил глава региона Вячеслав Гладков, стоит подготовиться жителям многоквартирных домов с индивидуальным отоплением? Губернатор накануне отметил, что «особые условия» наблюдаются в 1273 МКД региона — это более 45 тысяч квартир.