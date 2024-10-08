Белгородцев из квартир с индивидуальным отоплением насторожило поручение губернатора

Posted 8 октября, 09:33
Published 8 октября, 09:33
Modified 8 октября, 09:33
Updated 8 октября, 09:33
Белгородцы интересуются, к каким «особым условиям», о которых ранее сообщил глава региона Вячеслав Гладков, стоит подготовиться жителям многоквартирных домов с индивидуальным отоплением? Губернатор накануне отметил, что «особые условия» наблюдаются в 1273 МКД региона — это более 45 тысяч квартир.
«Нам тоже нужно закупать бензогенератор?» — переживают белгородцы.
Разъяснил ситуацию мэр Белгорода Валентин Демидов. По его словам, побеседовать хотят с жителями домов с индивидуальным отоплением, которые на зимний период планируют уехать в другой регион.
«В рамках обходов рекомендуем жителям квартир с индивидуальным отоплением, которые планируют в период отопительного сезона выехать на продолжительный период, оставить ключи доверенным лицам, которые в случае нештатной ситуации смогут обеспечить доступ для экстренных служб. Эту информацию Вы можете передать в управляющую организацию, которая содержит дом», — объяснил мэр.