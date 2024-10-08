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Posted 8 октября, 09:33

Published 8 октября, 09:33

Modified 8 октября, 09:33

Updated 8 октября, 09:33

В мэрии Белгорода разъяснили смысл обхода МКД с индивидуальным отоплением

Белгородцев из квартир с индивидуальным отоплением насторожило поручение губернатора

8 октября 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney

В мэрии Белгорода разъяснили смысл обхода МКД с индивидуальным отоплением

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Новости Белгорода
Жителей квартир с индивидуальным отоплением просят отдать ключи доверенным лицам, чтобы в случае ЧП спасатели смогли попасть внутрь жилья. Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.

Белгородцы интересуются, к каким «особым условиям», о которых ранее сообщил глава региона Вячеслав Гладков, стоит подготовиться жителям многоквартирных домов с индивидуальным отоплением? Губернатор накануне отметил, что «особые условия» наблюдаются в 1273 МКД региона — это более 45 тысяч квартир.

«Нам тоже нужно закупать бензогенератор?» — переживают белгородцы.

Разъяснил ситуацию мэр Белгорода Валентин Демидов. По его словам, побеседовать хотят с жителями домов с индивидуальным отоплением, которые на зимний период планируют уехать в другой регион.

«В рамках обходов рекомендуем жителям квартир с индивидуальным отоплением, которые планируют в период отопительного сезона выехать на продолжительный период, оставить ключи доверенным лицам, которые в случае нештатной ситуации смогут обеспечить доступ для экстренных служб. Эту информацию Вы можете передать в управляющую организацию, которая содержит дом», — объяснил мэр.

Отметим, что о начале отопительного сезона в Белгородской области речи пока не идёт.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Мкд#Валентин Демидов#Индивидуальное отопление
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