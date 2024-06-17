«Квадра»: как подготовить ИЖС к отопительному сезону

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В Белгороде 29 частных домов подключены к сетям «Квадры», а в Губкине — 151. Владельцам этих домов до начала зимы нужно выполнить ряд мероприятий, если они хотят оставаться клиентами централизованной системы отопления.
«Ежегодно, в соответствии с действующим законодательством, органы местного самоуправления совместно с ресурсоснабжающими организациями проводят мероприятия по подготовке к отопительному сезону. Готовиться должны все системы централизованного ресурсообеспечения города и системы потребления самих горожан. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения города зимой», — рассказал заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства департамента городского хозяйства администрации Белгорода Олег Горбачёв.
В Губкине приучить горожан готовить внутренние инженерные сети дома к зиме энергетики пытаются уже несколько лет, но не все обещания жильцов исполняются. В Белгороде это требование продиктовано в первую очередь износом и участившимися случаями порывов трубопроводов тепловой сети на территориях частных домовладений, отремонтировать которые зачастую не представляется возможным из-за отсутствия доступа к сети.
«Мы не имеем права подавать тепло в неподготовленные дома. Мы проводим ремонты на энергетическом оборудовании, владельцы частных домов должны подготовить свои системы теплопотребления. Поэтому до выполнения предъявленных в письмах-уведомлениях требований, дома отключаем от системы теплоснабжения», — пояснил начальник управления инспекции и энергоаудита филиала АО «Квадра» — «Белгородская генерация» Владимир Десятник.
В настоящее время сотрудники «Квадры» установили заглушки в тепловых камерах к 13 домам на ул. Академической и Почтовой в Белгороде, чтобы предупредить случаи самовольного включения теплоснабжения. После выполнения требований систему восстановят.
Что представляют собой упомянутые подготовительные мероприятия? Необходимо:
Отметим, что техническое обслуживание систем теплопотребления и гидравлические испытания необходимо проводить каждый год после отопительного сезона.
Если владельцы домов не выполнят эти условия к концу лета, тепло в их дома не поступит.
Почему важно готовить инженерные сети ИЖС к отопительному сезону?
Если не провести проверку системы отопления в доме, возможно появление утечек и разрывов на трубах и батареях отопления внутри жилища. Это очень опасно и может причинить серьёзный вред здоровью людей и повредить имущество, так как температура теплоносителя зимой достигает отметки 100 градусов.
К тому же, если пропускать ежегодные чистки, внутренняя система отопления со временем будет засоряться солями, что приведёт к уменьшению потока теплоносителя через радиаторы. Таким образом, в помещении не будет достаточного тепла для комфортного проживания.
Поэтому жители, проживающие в частных домах, как участники централизованной системы теплоснабжения, должны быть готовы к началу отопительного периода или переключиться на самостоятельное индивидуальное отопление.