«Квадра»: как подготовить ИЖС к отопительному сезону

АО «Квадра» пояснила, чем чреват пропуск подготовки ИЖС к пуску отопления

В соответствии с действующим законодательством жителям 29 ИЖС Белгорода и 151 Губкина ежегодно нужно выполнить ряд предписаний до начала отопительного сезона, чтобы не быть отключенными от централизованной системы теплоснабжения и избежать возможных ЧП и в самом доме, и на теплосети.

Сюжет Новости Белгорода