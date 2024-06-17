bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Отопительный сезон

«Квадра»: как подготовить ИЖС к отопительному сезону

17 июня 2024, 13:23
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru
Отопительный сезон

АО «Квадра» пояснила, чем чреват пропуск подготовки ИЖС к пуску отопления

В соответствии с действующим законодательством жителям 29 ИЖС Белгорода и 151 Губкина ежегодно нужно выполнить ряд предписаний до начала отопительного сезона, чтобы не быть отключенными от централизованной системы теплоснабжения и избежать возможных ЧП и в самом доме, и на теплосети.

Владельцев домовладений, которые не готовятся к зиме, согласно законодательству, энергетики отключают от подачи тепла.

В Белгороде 29 частных домов подключены к сетям «Квадры», а в Губкине — 151. Владельцам этих домов до начала зимы нужно выполнить ряд мероприятий, если они хотят оставаться клиентами централизованной системы отопления.

«Ежегодно, в соответствии с действующим законодательством, органы местного самоуправления совместно с ресурсоснабжающими организациями проводят мероприятия по подготовке к отопительному сезону. Готовиться должны все системы централизованного ресурсообеспечения города и системы потребления самих горожан. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения города зимой», — рассказал заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства департамента городского хозяйства администрации Белгорода Олег Горбачёв.

В Губкине приучить горожан готовить внутренние инженерные сети дома к зиме энергетики пытаются уже несколько лет, но не все обещания жильцов исполняются. В Белгороде это требование продиктовано в первую очередь износом и участившимися случаями порывов трубопроводов тепловой сети на территориях частных домовладений, отремонтировать которые зачастую не представляется возможным из-за отсутствия доступа к сети.

«Мы не имеем права подавать тепло в неподготовленные дома. Мы проводим ремонты на энергетическом оборудовании, владельцы частных домов должны подготовить свои системы теплопотребления. Поэтому до выполнения предъявленных в письмах-уведомлениях требований, дома отключаем от системы теплоснабжения», — пояснил начальник управления инспекции и энергоаудита филиала АО «Квадра» — «Белгородская генерация» Владимир Десятник.
Олег Горбачёв и Владимир ДесятникОлег Горбачёв и Владимир Десятник
Олег Горбачёв и Владимир Десятник
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

В настоящее время сотрудники «Квадры» установили заглушки в тепловых камерах к 13 домам на ул. Академической и Почтовой в Белгороде, чтобы предупредить случаи самовольного включения теплоснабжения. После выполнения требований систему восстановят.

Что представляют собой упомянутые подготовительные мероприятия? Необходимо:

  • подготовить к зиме теплосеть, ведущую к дому через территорию личного земельного участка;
  • получить в «Квадре» технические условия для обустройства индивидуального теплового пункта (ИТП) с монтажом смешивающего устройства (при его отсутствии) и прибора учета;
  • обратиться в проектную организацию для разработки документации на ИТП и согласовать документы с ресурсоснабжающей организацией;
  • в соответствии с проектным решением оборудовать индивидуальный тепловой пункт — смешивающее устройство, состоящее из элеватора или узла автоматического регулирования температуры;
  • силами специализированной организации в присутствии представителя «Квадры» последовательно выполнить гидравлические испытания и гидропневмопромывку внутридомовых инженерных сетей системы теплопотребления жилого дома;
  • по результатам промывки и гидравлических испытаний получить Акт готовности к работе в отопительный период.
Установка заглушекУстановка заглушек
Установка заглушек
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Отметим, что техническое обслуживание систем теплопотребления и гидравлические испытания необходимо проводить каждый год после отопительного сезона.

Если владельцы домов не выполнят эти условия к концу лета, тепло в их дома не поступит.

Почему важно готовить инженерные сети ИЖС к отопительному сезону?

Если не провести проверку системы отопления в доме, возможно появление утечек и разрывов на трубах и батареях отопления внутри жилища. Это очень опасно и может причинить серьёзный вред здоровью людей и повредить имущество, так как температура теплоносителя зимой достигает отметки 100 градусов.

К тому же, если пропускать ежегодные чистки, внутренняя система отопления со временем будет засоряться солями, что приведёт к уменьшению потока теплоносителя через радиаторы. Таким образом, в помещении не будет достаточного тепла для комфортного проживания.

Поэтому жители, проживающие в частных домах, как участники централизованной системы теплоснабжения, должны быть готовы к началу отопительного периода или переключиться на самостоятельное индивидуальное отопление.

АО «Квадра» — «Белгородская генерация»АО «Квадра» — «Белгородская генерация»
АО «Квадра» — «Белгородская генерация»
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru
Читайте также:
На подготовку к зиме Квадра направит 314,5 млн рублейБелгородский филиал «Квадры» получил паспорт готовности к зимеВ Липецке «Квадра» обеспечила теплом все обслуживаемые дома и социальные объекты
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Фоторепортаж#Отопление#Новости Белгорода#Энергоснабжение#Белгород#Техническое обслуживание#Гидравлические испытания
Подпишитесь
Экс-мэр Белгорода Антон Иванов не признал вину и назвал обвинение надуманным
Сегодня, 14:08
Noize MC* вышел на концерт в Валенсии в футболке с символикой украинского нацбата
Сегодня, 12:14
В мэрии Белгорода кадровые перестановки: стало известно об увольнении чиновницы
Сегодня, 15:18
Побитые окна и душ на улице: белгородцы — о том, куда увезли их детей
Сегодня, 13:21
В Пушкарном белгородцы жалуются на завод «Знак Кофе» и требуют чистый воздух
Сегодня, 12:44