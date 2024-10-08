У капибары Рудольфа из Белгородского зоопарка обнаружили рак

Плохо малышу-капибаре стало недавно. Сначала его излишним вниманием напугали посетители, Рудольф забился в угол и тяжело дышал. Состояние начало стремительно ухудшаться: грызун потерял вес, у него увеличились лимфоузлы. Тогда было принято решение отправить больного на лечение в Москву.