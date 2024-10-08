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Posted 8 октября, 11:39

Published 8 октября, 11:39

Modified 8 октября, 11:41

Updated 8 октября, 11:41

Капибара Рудольф

У капибары Рудольфа из Белгородского зоопарка обнаружили рак

8 октября 2024, 11:39
Фото: Белгородский зоопарк
Капибара Рудольф
Сюжет
Зоопарк
Печальная новость пришла из Белгородского зоопарка: у всеобщего любимца капибары Рудольфа, у которого недавно начались проблемы со здоровьем, нашли лимфому. Это онкологическое заболевание, злокачественная опухоль, образованная главными клетками иммунной системы — лимфоцитами.

У капибары Рудольфа обнаружили лимфому. Как рассказали сотрудники Белгородского зоопарка, ошибки в диагнозе быть не может. Анализы брали несколько раз, всё перепроверили.

Плохо малышу-капибаре стало недавно. Сначала его излишним вниманием напугали посетители, Рудольф забился в угол и тяжело дышал. Состояние начало стремительно ухудшаться: грызун потерял вес, у него увеличились лимфоузлы. Тогда было принято решение отправить больного на лечение в Москву.

Рак у грызунов встречается достаточно часто, но химиотерапию при этом практически никогда не назначают. Она наносит животному больше вреда, чем пользы.

«Пока больше ничего добавить не можем. Мы, конечно, подозревали такой диагноз, но верили в лучшее. Стараемся делать это и сейчас», — написали в сообщении сотрудники учреждения.
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#Валерия Колесникова#Зоопарк#Новости Белгорода#Рак#Белгородский зоопарк#Белгород#Рудольф#Лимфома
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