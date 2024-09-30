«Живот чешут по расписанию»: как себя чувствует испуганная белгородцами капибара?

Posted 30 сентября, 14:50
Published 30 сентября, 14:50
Modified 30 сентября, 14:50
Updated 30 сентября, 14:50
Летом в белгородском зоопарке поселился грызун из Москвы по имени Рудольф. Капибаре в июне было семь месяцев, тогда же он впервые появился в вольере.
Однако спокойно жить у грызуна не вышло: некоторые белгородцы при посещении зоопарка начали бить ограду вольера, чтобы как-то обратить внимание животного на себя. Из-за этого Рудольф, сильно испугавшись, забился в угол и тяжело дышал. Такие же испытания выпали на долю четырёхлетнего гиббона Личи.
Спустя время сотрудники зоопарка рассказали о самочувствии капибары. Они отметили, что у Рудольфа обнаружили снижение веса, увеличение лимфоузлов и затруднённое дыхание. В чём причина такого состояния, точно ещё не известно — ветврачи ждут результатов анализов.
«Все мы очень обеспокоены здоровьем нашей капибары, переживаем за него, как за ребёнка. Хорошо, что на ветблоке с ним практически постоянно находится персонал, так что животик чешут по расписанию и даже с превышением плана», — отметили сотрудники зоопарка.
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