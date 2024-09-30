«Живот чешут по расписанию»: как себя чувствует испуганная белгородцами капибара?

Однако спокойно жить у грызуна не вышло: некоторые белгородцы при посещении зоопарка начали бить ограду вольера, чтобы как-то обратить внимание животного на себя. Из-за этого Рудольф, сильно испугавшись, забился в угол и тяжело дышал. Такие же испытания выпали на долю четырёхлетнего гиббона Личи.