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Posted 30 сентября, 14:50

Published 30 сентября, 14:50

Modified 30 сентября, 14:50

Updated 30 сентября, 14:50

Капибара Рудольф поселился в белгородском зоопарке летом

«Живот чешут по расписанию»: как себя чувствует испуганная белгородцами капибара?

30 сентября 2024, 14:50
Фото: 1MI
Капибара Рудольф поселился в белгородском зоопарке летом

У капибары Рудольфа заметили проблемы со здоровьем после встречи с белгородцами

Сюжет
Зоопарк
Новый житель белгородского зоопарка общался с посетителями всего месяц, после чего сильно испугался и забился в угол. Его осмотрели ветеринары, которые заметили некоторые осложнения в здоровье, сообщили сотрудники зоопарка.

Летом в белгородском зоопарке поселился грызун из Москвы по имени Рудольф. Капибаре в июне было семь месяцев, тогда же он впервые появился в вольере.

Однако спокойно жить у грызуна не вышло: некоторые белгородцы при посещении зоопарка начали бить ограду вольера, чтобы как-то обратить внимание животного на себя. Из-за этого Рудольф, сильно испугавшись, забился в угол и тяжело дышал. Такие же испытания выпали на долю четырёхлетнего гиббона Личи.

Спустя время сотрудники зоопарка рассказали о самочувствии капибары. Они отметили, что у Рудольфа обнаружили снижение веса, увеличение лимфоузлов и затруднённое дыхание. В чём причина такого состояния, точно ещё не известно — ветврачи ждут результатов анализов.

«Все мы очень обеспокоены здоровьем нашей капибары, переживаем за него, как за ребёнка. Хорошо, что на ветблоке с ним практически постоянно находится персонал, так что животик чешут по расписанию и даже с превышением плана», — отметили сотрудники зоопарка.
Капибара РудольфКапибара Рудольф
Капибара Рудольф. Фото: Telegram-канал «Белгородский зоопарк»
В белгородском зоопарке поселился москвич Рудольф
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