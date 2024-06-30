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Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:42

Updated Сегодня, 17:42

Капибара в белгородском зоопарке

Семь волчат, три львёнка, а капибар? Когда ждать пополнение в зоопарке Белгорода

30 июня 2024, 17:16
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru
Капибара в белгородском зоопарке

У самца капибары Рудольфа в белгородском зоопарке появится подружка

Председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов поделился планами сотрудников зоопарка подселить самку к капибаре Рудольфу и рассказал трагические истории канадского волка и льва Бонапарта.
Сюжет
Зоопарк

В субботу, 29 июня жители Белгорода впервые познакомились с новым обитателем белгородского зоопарка — капибарой по кличке Рудольф. Его торжественно выпустили в открытый вольер, но это лишь временное жилище. Вскоре для самца оборудуют постоянное место, где он со временем будет жить не один.

На встрече с журналистами Владимир Зотов, основной владелец зоопарка через компанию «Мастерфест», поделился планами специалистов зоопарка подселить к Рудольфу самку. Сейчас Рудольфу семь месяцев, он слишком молод для создания пары и появления потомства, но в будущем у него обязательно появится компания.

Капибара в белгородском зоопаркеКапибара в белгородском зоопарке
Временный вольер, куда поселили капибаруВременный вольер, куда поселили капибару
Капибара в белгородском зоопарке
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru

Владимир Зотов также поделился подробностями личной жизни других обитателей зоопарка. Например, лось уже долгое время живёт один и «ходит грустный». Причины, по которым сотрудники зоопарка не подселяют к нему самку, Владимир не уточнил.

Зато он рассказал о трагической истории канадского волка.

«У нас был канадский волк, мы всё ждали, наконец он зачал семерых волчат, но после этого зачах и ушёл в мир иной».

Похожая история случилась и с отцом троих недавно появившихся на свет в белгородском зоопарке львят. Владимир является попечителем льва Бонапарта. Он безуспешно пытался свести его с львицей Анфисой, затем в зоопарк приобрели Лулу.

«Я всё время спрашивал: „Ну когда же? Ну почему?“ И вот Лулу забеременела и родила троих замечательных львят. А Бонапарт приболел», — добавил Владимир.

Львята в белгородском зоопаркеЛьвята в белгородском зоопарке
Львята в белгородском зоопарке
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru
В белгородском зоопарке поселился москвич Рудольф
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