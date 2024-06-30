Семь волчат, три львёнка, а капибар? Когда ждать пополнение в зоопарке Белгорода

В субботу, 29 июня жители Белгорода впервые познакомились с новым обитателем белгородского зоопарка — капибарой по кличке Рудольф. Его торжественно выпустили в открытый вольер, но это лишь временное жилище. Вскоре для самца оборудуют постоянное место, где он со временем будет жить не один.