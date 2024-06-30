Семь волчат, три львёнка, а капибар? Когда ждать пополнение в зоопарке Белгорода

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
В субботу, 29 июня жители Белгорода впервые познакомились с новым обитателем белгородского зоопарка — капибарой по кличке Рудольф. Его торжественно выпустили в открытый вольер, но это лишь временное жилище. Вскоре для самца оборудуют постоянное место, где он со временем будет жить не один.
На встрече с журналистами Владимир Зотов, основной владелец зоопарка через компанию «Мастерфест», поделился планами специалистов зоопарка подселить к Рудольфу самку. Сейчас Рудольфу семь месяцев, он слишком молод для создания пары и появления потомства, но в будущем у него обязательно появится компания.
Владимир Зотов также поделился подробностями личной жизни других обитателей зоопарка. Например, лось уже долгое время живёт один и «ходит грустный». Причины, по которым сотрудники зоопарка не подселяют к нему самку, Владимир не уточнил.
Зато он рассказал о трагической истории канадского волка.
«У нас был канадский волк, мы всё ждали, наконец он зачал семерых волчат, но после этого зачах и ушёл в мир иной».
Похожая история случилась и с отцом троих недавно появившихся на свет в белгородском зоопарке львят. Владимир является попечителем льва Бонапарта. Он безуспешно пытался свести его с львицей Анфисой, затем в зоопарк приобрели Лулу.
«Я всё время спрашивал: „Ну когда же? Ну почему?“ И вот Лулу забеременела и родила троих замечательных львят. А Бонапарт приболел», — добавил Владимир.