Пострадавшего от белгородцев капибару Рудольфа могут госпитализировать в Москву

Posted 2 октября, 14:07
Published 2 октября, 14:07
Modified 2 октября, 14:07
Updated 2 октября, 14:07
Стали известны новые подробности о самочувствии капибары Рудольфа. За его состоянием продолжают следить ветеринары не только белгородские, но и московские. В настоящее время обсуждается возможность транспортировки животного в столицу.
Однако точный диагноз Рудольфа пока не известен. Сейчас ему оказывают общую помощь: вводят антибиотики, ставят ингаляции и капельницы, дают витамины.
«Очень просим: не надо ставить диагнозов на расстоянии, строить предположения и искать виноватых. У Рудольфа взяли анализы, ждём результатов», — попросили в белгородском зоопарке.
Напомним, что Рудольфа привезли в белгородский зоопарк из Москвы. Но в вольере тот пробыл недолго: посетители начали стучать по клетке, чем сильно испугали капибару — тот спрятался в углу и тяжело дышал.
Позже врачи сообщили, что у Рудольфа наблюдаются снижение веса, увеличение лимфоузлов и затруднённое дыхание.
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