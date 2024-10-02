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Posted 2 октября, 14:07

Published 2 октября, 14:07

Modified 2 октября, 14:07

Updated 2 октября, 14:07

Капибара Рудольф

Пострадавшего от белгородцев капибару Рудольфа могут госпитализировать в Москву

2 октября 2024, 14:07
Фото: белгородский зоопарк
Капибара Рудольф
Сюжет
Зоопарк
Капибару Рудольфа, которого сильно испугали посетители зоопарка, продолжают лечить ветеринары. Точный диагноз ещё не известен, но животному дают антибиотики и витамины, ставят ингаляции и капельницы. Подробности сообщили в белгородском зоопарке.

Стали известны новые подробности о самочувствии капибары Рудольфа. За его состоянием продолжают следить ветеринары не только белгородские, но и московские. В настоящее время обсуждается возможность транспортировки животного в столицу.

Однако точный диагноз Рудольфа пока не известен. Сейчас ему оказывают общую помощь: вводят антибиотики, ставят ингаляции и капельницы, дают витамины.

«Очень просим: не надо ставить диагнозов на расстоянии, строить предположения и искать виноватых. У Рудольфа взяли анализы, ждём результатов», — попросили в белгородском зоопарке.
Капибара РудольфКапибара Рудольф
Капибара Рудольф. Фото: белгородский зоопарк

Напомним, что Рудольфа привезли в белгородский зоопарк из Москвы. Но в вольере тот пробыл недолго: посетители начали стучать по клетке, чем сильно испугали капибару — тот спрятался в углу и тяжело дышал.

Позже врачи сообщили, что у Рудольфа наблюдаются снижение веса, увеличение лимфоузлов и затруднённое дыхание.

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