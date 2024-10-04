В белгородском зоопарке появится вторая капибара

Но есть и хорошие новости. В белгородский зоопарк приедет брат больной капибары. Пока найти самочку для него не получается, а компания нужна, поэтому дома после лечения Рудольфа встретят не только гости и сотрудники, но и близкий родственник — самцы из одного помёта.