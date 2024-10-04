В белгородском зоопарке появится вторая капибара

Posted 4 октября, 08:43
Published 4 октября, 08:43
Modified 4 октября, 08:45
Updated 4 октября, 08:45
Капибара Рудольф отправился на лечение в Москву, сообщили сотрудники белгородского зоопарка. «Непростое, но самое верное решение» приняли совместно с столичными коллегами.
Поселился в Белгороде Рудольф в конце июня. Малыш сразу стал всеобщим любимцем, большинство гостей решили посетить зоопарк именно из-за него. Но не все вели себя подобающе.
Излишним вниманием они напугали животное так, что Рудольф забился в угол и тяжело дышал. Вскоре его состояние ухудшилось: грызун похудел, у него увеличились лимфоузлы. Ветврачи взяли у бедняги необходимые анализы, но постановкой диагноза уже займутся московские специалисты. Передали им Рудольфа в Курске.
Но есть и хорошие новости. В белгородский зоопарк приедет брат больной капибары. Пока найти самочку для него не получается, а компания нужна, поэтому дома после лечения Рудольфа встретят не только гости и сотрудники, но и близкий родственник — самцы из одного помёта.