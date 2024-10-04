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Posted 4 октября, 08:43

Published 4 октября, 08:43

Modified 4 октября, 08:45

Updated 4 октября, 08:45

Капибара Рудольф

В белгородском зоопарке появится вторая капибара

4 октября 2024, 08:43
Фото: Белгородский зоопарк
Капибара Рудольф

Капибара Рудольф из белгородского зоопарка отправился на лечение в Москву

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Новости Белгорода
После переезда в Белгород всеобщий любимец стал пугаться внимания гостей зоопарка. Из-за стресса у животного ухудшилось здоровье. Ветврачи взяли необходимые анализы, но постановкой диагноза займутся московские специалисты. А пока Рудольфа нет дома, в зоопарке ждут приезда его брата.

Капибара Рудольф отправился на лечение в Москву, сообщили сотрудники белгородского зоопарка. «Непростое, но самое верное решение» приняли совместно с столичными коллегами.

Поселился в Белгороде Рудольф в конце июня. Малыш сразу стал всеобщим любимцем, большинство гостей решили посетить зоопарк именно из-за него. Но не все вели себя подобающе.

Излишним вниманием они напугали животное так, что Рудольф забился в угол и тяжело дышал. Вскоре его состояние ухудшилось: грызун похудел, у него увеличились лимфоузлы. Ветврачи взяли у бедняги необходимые анализы, но постановкой диагноза уже займутся московские специалисты. Передали им Рудольфа в Курске.

Но есть и хорошие новости. В белгородский зоопарк приедет брат больной капибары. Пока найти самочку для него не получается, а компания нужна, поэтому дома после лечения Рудольфа встретят не только гости и сотрудники, но и близкий родственник — самцы из одного помёта.

Пострадавшего от белгородцев капибару Рудольфа могут госпитализировать в Москву
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