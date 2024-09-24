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Posted 24 сентября, 12:20

Published 24 сентября, 12:20

Modified 24 сентября, 12:20

Updated 24 сентября, 12:20

Посетитель хлопает по клетке, пытаясь привлечь внимание животного

Забился в угол, тяжело дышал: белгородцы испугали капибару и гиббона своим поведением

24 сентября 2024, 12:20
Фото: кадр из видео Белгородского зоопарка
Посетитель хлопает по клетке, пытаясь привлечь внимание животного

Белгородцев осудили за неподобающее поведение в зоопарке

Сюжет
Зоопарк
В Белгородском зоопарке произошёл неприятный инцидент: один из посетителей начал бить по клетке гиббона Личи, чтобы привлечь её внимание. Как оказалось, такое себе позволяют гости ещё и с капибарой Рудольфом. Руководство зоопарка решило провести с белгородцами «серьёзный разговор».

Руководство Белгородского зоопарка решило провести с посетителями «серьёзный разговор». На камерах видеонаблюдения был зафиксирован инцидент: один из посетителей вместе с семьёй решил привлечь внимание гиббона Личи и начал бить по её клетке.

Личи — ещё совсем молодая обезьянка, ей всего четыре года, что для гиббонов совсем мало. Она не ответила на «призыв», а испугалась и убежала. На клетке, к слову, были написаны правила поведения: не кормить, не стучать, не кричать и не пугать.

«Зачем так делать? Понимаем, что люди приходят к нам отдохнуть, получить удовольствие и яркие эмоции. Но зачем же вести себя так, словно это вы находитесь на экспозиции? Чего хотел добиться этот взрослый человек, отец семейства, кидаясь на обезьяну? Этот вольер — её дом, а вы — гости», — написано в сообщении зоопарка.

Знаменитой капибаре Рудольфу тоже достаются излишки внимания. Люди часто стучат по вольеру, иногда даже ногами. Недавно бедное животное так испугалось, что забилось в угол и тяжело дышало.

Как заметили сотрудники зоопарка, животные — это не просто развлечение, а их подопечные, к которым нужно относиться бережно и уважительно.

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