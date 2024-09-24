Забился в угол, тяжело дышал: белгородцы испугали капибару и гиббона своим поведением

Личи — ещё совсем молодая обезьянка, ей всего четыре года, что для гиббонов совсем мало. Она не ответила на «призыв», а испугалась и убежала. На клетке, к слову, были написаны правила поведения: не кормить, не стучать, не кричать и не пугать.