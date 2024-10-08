Что известно о начале отопительного сезона в Белгороде?

Posted 8 октября, 12:30
Published 8 октября, 12:30
Modified 8 октября, 12:32
Updated 8 октября, 12:32
На сегодняшний день администрация Белгорода ещё не озвучила точную дату включения отопления. Для начала отопительного сезона средняя дневная температура воздуха должна закрепиться ниже +8 °C.
Когда это произойдёт, пока не понятно: хоть 8 октября столбик термометра и остановился на +13 °C, уже завтра, 9 октября, он вновь поднимется до +18 °C, а дожди, накрывшие регион, прекратятся. Тем не менее власти продолжают следить за температурным фоном, а назвать точную дату начала отопительного сезона планируют уже в ближайшее время.
Кроме того, областной центр уже готов к подаче тепла: соцобъекты ждут сигнала, а ресурсоснабжающие организации провели все подготовительные к сезону работы, заверил мэр Валентин Демидов.
В других же регионах ЦФО — Брянской и Орловской областях — отопление включат уже на этой неделе. В Москве отопительный сезон стартовал вчера, 7 октября.
Традиционно в первую очередь тепло начнут подавать в социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Спустя неделю или несколько дней, как только отопление подадут во все соцобъекты, отопительный сезон начнётся и в многоквартирных домах.
Ещё летом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предположил, что предстоящая зима окажется довольно сложной из-за оперативной обстановки. Жители, обеспокоившись этой информацией, поинтересовались, нужно ли им закупать генераторы. Оказалось, что на всякий случай нужно, потому что есть риски отключения отопления.
Жителям квартир с индивидуальным отоплением нужно внимательнее отнестись к предстоящему зимнему сезону. Для этого сотрудники городской администрации будут встречаться с белгородцами и обсуждать с ними все тонкости.
Власти порекомендовали белгородцам с индивидуальным отоплением в жилье, планирующим уезжать в зимнее время в другие регионы, оставлять ключи от своих квартир у доверенных лиц. Сделать это необходимо, чтобы в случае ЧП спасатели смогли попасть в квартиру.
В 2022 году отопление дали достаточно рано: 19 сентября тепло начали подавать во все многоквартирные дома региона. В соцобъектах отопление включили 15 сентября. Примерно в то же время отопительный сезон стартовал и в 2021 году.
Отключать отопление в 2023 году начали с 24 апреля.
Отодвигаться дата подачи тепла в здания начала в 2023 году: тогда в соцобъектах потеплело 9 октября, а в МКД — 11 октября. Конец отопительного сезона произошёл 10 апреля 2024 года.