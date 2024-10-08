Что известно о начале отопительного сезона в Белгороде?

В Белгороде не спешат начинать отопительный сезон

Сюжет Новости Белгорода

Что известно? Где отопление включат в первую очередь? Почему эта зима может быть сложной? А что было в прошлые годы?

На дворе уже октябрь, но отопления в Белгороде всё ещё нет, хотя и потребности в этом не было: только в последние дни в регионе похолодало и выпали первые осадки с начала осени. Но раз погода испортилась, значит, вскоре дадут тепло? Оказалось, не всё так однозначно — разбираемся в материале.