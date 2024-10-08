«Снаружи страшно смотреть»: белгородцы в шоке от состояния детской больницы

Posted 8 октября, 14:09
Published 8 октября, 14:09
Modified 8 октября, 14:09
Updated 8 октября, 14:09
Жители интересуются сроками начала ремонта детской больницы по улице Садовая, 1а. По словам белгородки, внутри больницы чисто, медперсонал внимательный, но окружающая обстановка оставляет желать лучшего.
«Внутри всё чистенько, по регламенту. Медперсонал внимательный. Но постельное бельё короткое и потрёпанное, просто нищенское, вызывает недоумение. А снаружи страшно смотреть! Да и в палатах ночью холодно, соответственно, контур надо утеплять», — оставила жалобу женщина.
В региональном минздраве ответили, что здание планируется капитально отремонтировать, но точные сроки не назвали. В настоящее время специалисты разрабатывают проектную документацию.