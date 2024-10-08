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Posted 8 октября, 14:09

Published 8 октября, 14:09

Modified 8 октября, 14:09

Updated 8 октября, 14:09

Белгородцы просят обратить внимание на состояние детской городской больницы

«Снаружи страшно смотреть»: белгородцы в шоке от состояния детской больницы

8 октября 2024, 14:09
Фото: Александра Анисимова. страница Вячеслава Гладкова в ВК
Белгородцы просят обратить внимание на состояние детской городской больницы

Детскую больницу в Белгороде планируют отремонтировать

Сюжет
Медицина
Ремонтные работы начнут на территории детской больницы в Белгороде. В настоящее время специалисты разрабатывают проектную документацию, объяснили в минздраве.

Жители интересуются сроками начала ремонта детской больницы по улице Садовая, 1а. По словам белгородки, внутри больницы чисто, медперсонал внимательный, но окружающая обстановка оставляет желать лучшего.

«Внутри всё чистенько, по регламенту. Медперсонал внимательный. Но постельное бельё короткое и потрёпанное, просто нищенское, вызывает недоумение. А снаружи страшно смотреть! Да и в палатах ночью холодно, соответственно, контур надо утеплять», — оставила жалобу женщина.

В региональном минздраве ответили, что здание планируется капитально отремонтировать, но точные сроки не назвали. В настоящее время специалисты разрабатывают проектную документацию.

Белгородцы просят обратить внимание на состояние детской городской больницыБелгородцы просят обратить внимание на состояние детской городской больницы
Белгородцы просят обратить внимание на состояние детской городской больницы Белгородцы просят обратить внимание на состояние детской городской больницы
Белгородцы просят обратить внимание на состояние детской городской больницы. Фото: Александра Анисимова. страница Вячеслава Гладкова в ВК
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#Александра Склярова#Город#Медицина#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Детская городская больница
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