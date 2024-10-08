В Белгороде квартиры в новостройках подешевели, но всё равно дороже, чем у соседей

В Воронеже и Курске квадратный метр вырос на 5,3% и 5%, но стоит всё ещё меньше, чем в Белгороде — 123 345 рублей и 108 209 рублей соответственно. У квартир прирост тоже значительный: в Воронеже за квартал новострой подорожал на 6,5% и теперь стоит в среднем 6 317 969 рублей, а в Курске — на 4,1% и обойдётся в 5 661 793 рублей.