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Posted 8 октября, 11:20

Published 8 октября, 11:20

Modified 8 октября, 11:20

Updated 8 октября, 11:20

Покупка жилья в новостройке всё ещё остаётся дорогой для белгородцев

В Белгороде квартиры в новостройках подешевели, но всё равно дороже, чем у соседей

8 октября 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
Покупка жилья в новостройке всё ещё остаётся дорогой для белгородцев

«Квадрат» и квартира в белгородских новостройках дороже, чем в Воронеже и Курске

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Новости Белгорода
Специалисты сервиса «Мир квартир» изучили рынок новостроек в Белгороде и выяснили, как изменились цены на квадратные метры и квартиры в целом. Оказалось, что они снизились за третий квартал 2024 года, но остались всё равно выше, чем в Воронеже и Курске.

В Белгороде цена за квадратный метр в новостройках в третьем квартале 2024 года снизилась на 0,4%. Теперь «квадрат» стоит 124 156 рублей. С начала года цена на квадратный метр в Белгороде выросла на 2,4%.

Уменьшилась и цена на новые квартиры. Теперь в среднем квартира в строящемся доме обойдётся белгородцам в 7 189 986 рублей, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем квартале. В целом за девять месяцев цена на квартиры всё же выросла — на 2,3%.

В Воронеже и Курске квадратный метр вырос на 5,3% и 5%, но стоит всё ещё меньше, чем в Белгороде — 123 345 рублей и 108 209 рублей соответственно. У квартир прирост тоже значительный: в Воронеже за квартал новострой подорожал на 6,5% и теперь стоит в среднем 6 317 969 рублей, а в Курске — на 4,1% и обойдётся в 5 661 793 рублей.

За последние три месяца квадратный метр новостроек подорожал в 52 городах из исследованных 70. Самый большой прирост произошёл в Чите — на 12,9%, а вот сильнее подешевел в Махачкале — на 20,1%. Там же за год «квадрат» упал на 15,3%. В 2024 году квадратный метр российских новостроек подорожал в 63 городах из 70. Наибольший рост в Улан-Удэ — на 28%.

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