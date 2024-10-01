bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 08:35

Published 1 октября, 08:35

Modified 1 октября, 08:37

Updated 1 октября, 08:37

21 пожар произошёл за сутки в Белгородской области

В белгородском приграничье загорелась квартира. Дело в обстрелах?

1 октября 2024, 08:35
Фото: 1MI
21 пожар произошёл за сутки в Белгородской области

Под Белгородом пожарные успели спасти собственника из загоревшейся квартиры

Сюжет
МЧС
За прошедшие сутки на территории Белгородской области случился 21 пожар, но только два из них произошли в жилье. Предварительно, никто не пострадал. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Первое возгорание произошло в однокомнатной квартире на втором этаже МКД в Масловой Пристани Шебекинского округа. Огонь повредил мебель и телевизор, собственника жилья удалось спасти. Предполагается, что пожар мог произойти из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

В Никольском Корочанского района возгорание из-за внесённого источника зажигания произошло рядом с жилым домом и сараем. Пострадала кровля домовладения.

В Короче огонь уничтожил два сарая, повредил административное здание и жилой МКД. Причина произошедшего пожара пока не известна.

Также пожарные бригады семь раз выезжали для ликвидации возгорания сухой травы на общей площади 91 150 метров.

В двух неприграничных районах Белгородской области вспыхнули пожары из-за дронов
Узнать подробнее
Читайте также:
Больше 30% всех пожаров в Белгородской области — последствия атак ВСУБелгородское приграничье горит. Дело в обстрелах или засухе?Почему в регионе не могут посчитать нанесённый пожарами ущерб лесному фонду?
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Корочанский район#Спасение#Белгород#Шебекинский горокруг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика