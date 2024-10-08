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Рынок жилья

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В Белгороде квартиры в новостройках подешевели, но всё равно дороже, чем у соседей
8 октября, 11:20
Для тех, кто любит погорячее: какое жильё можно купить в белгородском приграничье
9 сентября, 12:24
Два месяца без льготной ипотеки: что стало с ценами на квартиры в Белгороде?
4 сентября, 10:04
Однушки из Белгорода и Старого Оскола попали в топ-10 самого дорогого жилья в ЦФО
24 мая, 05:30
2022
Инвесторы принялись скупать квартиры в Белгороде с надеждой обогатиться
12 декабря 2022, 14:05

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