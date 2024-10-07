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Posted 7 октября, 07:39

Published 7 октября, 07:39

Modified 7 октября, 07:41

Updated 7 октября, 07:41

Не так много семей в Белгородской области могут взять ипотеку по рыночной ставке

Только 13,7% белгородских семей могут взять квартиру в ипотеку по рыночной ставке

7 октября 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney
Не так много семей в Белгородской области могут взять ипотеку по рыночной ставке

Белгородская область заняла 41-е место рейтинга регионов по доступности ипотеки

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Рейтинг
В 2024 году в России снизился объём выдачи ипотеки. Позволить себе взять жилищный кредит могут лишь 13,4% российских семей. Как обстоят дела в Белгородской области, выяснили журналисты РИА «Новости».

Белгородская область в рейтинге по доступности ипотеки заняла 41-е место. Жилищный заём по рыночной ставке могут себе позволить только 13,7% семей, а по средневзвешенной с учётом действующих льготных программ — 34,9%.

Среди регионов Центрального Черноземья лучше показатели в Липецкой и Курской областях. В Липецкой области по рыночной процентной ставке ипотеку могут взять 15,5% семей, с учётом льготных программ — 38,6%. Это 28-е место рейтинга.

В Курской области позволить ипотеку по тем же условиям могут 14% и 36,7% семей соответственно. С такими показателями Курская область заняла 37-е место рейтинга.

Воронежская область расположилась на 51-й строчке. Здесь 11,5% семей могут взять ипотеку по рыночной ставке, а с учётом льготных программ — 29,6%. Аутсайдер среди регионов Центрального Черноземья — Тамбовская область — 68-е место (9,1% и 23,3% семей соответственно).

Лидирующие позиции в России заняли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа — здесь позволить себе взять ипотеку по рыночной ставке могут 39,4% и 37,2% соответственно. При этом приобрести квартиру в ипотеку по средневзвешенной ставке с учётом действующих льготных программ могут ещё больше жителей — 66,8% и 60,4%.

Столица России расположилась на 66-м месте с 9,7% и 24,5%. Хуже всего дела обстоят в Севастополе и Крыму: там эти показатели остановились на 2,8% и 2,3%, а также на 9,2% и 8,8% соответственно.

Прогноз неутешительный: когда ипотека вновь станет доступной?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Ипотека#Новости Белгорода#Белгород#Процентная ставка
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