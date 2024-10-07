Только 13,7% белгородских семей могут взять квартиру в ипотеку по рыночной ставке

Posted 7 октября, 07:39
Published 7 октября, 07:39
Modified 7 октября, 07:41
Updated 7 октября, 07:41
Белгородская область в рейтинге по доступности ипотеки заняла 41-е место. Жилищный заём по рыночной ставке могут себе позволить только 13,7% семей, а по средневзвешенной с учётом действующих льготных программ — 34,9%.
Среди регионов Центрального Черноземья лучше показатели в Липецкой и Курской областях. В Липецкой области по рыночной процентной ставке ипотеку могут взять 15,5% семей, с учётом льготных программ — 38,6%. Это 28-е место рейтинга.
В Курской области позволить ипотеку по тем же условиям могут 14% и 36,7% семей соответственно. С такими показателями Курская область заняла 37-е место рейтинга.
Воронежская область расположилась на 51-й строчке. Здесь 11,5% семей могут взять ипотеку по рыночной ставке, а с учётом льготных программ — 29,6%. Аутсайдер среди регионов Центрального Черноземья — Тамбовская область — 68-е место (9,1% и 23,3% семей соответственно).
Лидирующие позиции в России заняли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа — здесь позволить себе взять ипотеку по рыночной ставке могут 39,4% и 37,2% соответственно. При этом приобрести квартиру в ипотеку по средневзвешенной ставке с учётом действующих льготных программ могут ещё больше жителей — 66,8% и 60,4%.
Столица России расположилась на 66-м месте с 9,7% и 24,5%. Хуже всего дела обстоят в Севастополе и Крыму: там эти показатели остановились на 2,8% и 2,3%, а также на 9,2% и 8,8% соответственно.