Только 13,7% белгородских семей могут взять квартиру в ипотеку по рыночной ставке

Лидирующие позиции в России заняли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа — здесь позволить себе взять ипотеку по рыночной ставке могут 39,4% и 37,2% соответственно. При этом приобрести квартиру в ипотеку по средневзвешенной ставке с учётом действующих льготных программ могут ещё больше жителей — 66,8% и 60,4%.